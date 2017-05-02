۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۰:۳۹

استاندار قزوین:

آب بهای کشاورزان استان قزوین افزایش نمی یابد

قزوین- استاندار قزوین گفت: علیرغم مشکلات اعتباری امسال نیز آب بهای کشاورزی در استان اضافه نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از آب استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امسال هیچ گونه افزایشی در زمینه آب بها کشاورزان نخواهیم داشت و حقآبه کشاورزان در سال جاری با همان قیمت سال ۹۵ محاسبه خواهد شد.

استاندار قزوین با اشاره به طغیان رودخانه خررود در شهر اسفرورین گفت:دستگاه های خدمات رسان باید همیشه بدترین حالت را در حوادث طبیعی پیش بینی کنند و آمادگی کامل برای مقابله را داشته باشند.

همتی یادآورشد:دراین حادثه برخی دستگاهها موفق وخوب عمل کردند و برخی نیز ضعیف عمل کردند که با تشویق و تنبیه زمینه خدمت رسانی بهتر را فراهم می کنیم.

رضا گروسی در جلسه شورای حفاظت از آب استان با موضوع طغیان رودخانه خر رود در شهر اسفرورین گفت: از نظر فنی پدیده سیل وجود نداشته و نگاه طماعانه و غیر فنی مسئولین محلی اسفرورین باعث حادثه سیلاب شد.

 درادامه رضا گروسی مدیرکل مدیریت بحران استان گفت:نگاه غیرکارشناسانه و غیرفنی مسئولین محلی اسفرورین باعث حادثه سیلاب شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان بیان کرد: از مسئولین شهر اسفرورین تعهد گرفته شده بود که بند اسفرورین را دست‌ کاری و تخریب نکنند که متاسفانه در زمان سیلاب این بند به صورت غیر فنی از بین رفته بود که باعث سیل شده است.

وی افزود:لوله‌های ویژه برای کارگذاشتن در بنداسفرورین از شرکت نفت گرفته شده ودرحال حاضر درچندکیلومتری بند دپو شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین اضافه کرد: قبل از باران و رگبارهای شدید، مسؤولان محلی با هماهنگی مسؤولان بالادستی به همراه شورای شهر بند را دستکاری کردند.

گروسی عنوان کرد: واقعا در این حادثه نمی توانیم بگوییم سیل حادث شده این فقط طغیان یک مسیر و آب‌گرفتگی بود که بر اثر آن یک چهارم یک بلوار دچار آب‌گرفتگی جزیی شد.

وی بیان کرد: هر سال به شهرداران تذکر داده می‌شود که زیر پل‌ها را لایروبی کنند تا در بارندگی‌های شدید مشکلی رخ ندهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین مطرح کرد: در طغیان آب بند اسفرورین آب وارد حیاط 10 تا 15 منزل مسکونی شده بود و جای نگرانی نداشت و از سوی دیگر بیشتر مردم تمایل داشتند آب جریان داشته باشد و وارد باغات آن‌ها شود.

وی گفت: مشخص نبودن لزوم استفاده آب این رودخانه برای مردم، تصمیم‌گیری را برای مسئولان محلی سخت کرد و موجب شد که کار به کُندی پیش برود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین یادآور شد: هیچ‌گونه بحرانی در بحث طغیان آب بند اسفرورین وجود نداشت و اقدامات لازم به موقع انجام شد و در این زمینه هم هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که بخواهیم یک مجموعه اداری را کم‌کار بدانیم.

