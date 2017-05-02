آب بهای کشاورزان استان قزوین افزایش نمی یابد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از آب استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: امسال هیچ گونه افزایشی در زمینه آب بها کشاورزان نخواهیم داشت و حقآبه کشاورزان در سال جاری با همان قیمت سال ۹۵ محاسبه خواهد شد.

استاندار قزوین با اشاره به طغیان رودخانه خررود در شهر اسفرورین گفت:دستگاه های خدمات رسان باید همیشه بدترین حالت را در حوادث طبیعی پیش بینی کنند و آمادگی کامل برای مقابله را داشته باشند.

همتی یادآورشد:دراین حادثه برخی دستگاهها موفق وخوب عمل کردند و برخی نیز ضعیف عمل کردند که با تشویق و تنبیه زمینه خدمت رسانی بهتر را فراهم می کنیم.

رضا گروسی در جلسه شورای حفاظت از آب استان با موضوع طغیان رودخانه خر رود در شهر اسفرورین گفت: از نظر فنی پدیده سیل وجود نداشته و نگاه طماعانه و غیر فنی مسئولین محلی اسفرورین باعث حادثه سیلاب شد.

مدیرکل مدیریت بحران استان بیان کرد: از مسئولین شهر اسفرورین تعهد گرفته شده بود که بند اسفرورین را دست‌ کاری و تخریب نکنند که متاسفانه در زمان سیلاب این بند به صورت غیر فنی از بین رفته بود که باعث سیل شده است.

وی افزود:لوله‌های ویژه برای کارگذاشتن در بنداسفرورین از شرکت نفت گرفته شده ودرحال حاضر درچندکیلومتری بند دپو شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین اضافه کرد: قبل از باران و رگبارهای شدید، مسؤولان محلی با هماهنگی مسؤولان بالادستی به همراه شورای شهر بند را دستکاری کردند.

گروسی عنوان کرد: واقعا در این حادثه نمی توانیم بگوییم سیل حادث شده این فقط طغیان یک مسیر و آب‌گرفتگی بود که بر اثر آن یک چهارم یک بلوار دچار آب‌گرفتگی جزیی شد.

وی بیان کرد: هر سال به شهرداران تذکر داده می‌شود که زیر پل‌ها را لایروبی کنند تا در بارندگی‌های شدید مشکلی رخ ندهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین مطرح کرد: در طغیان آب بند اسفرورین آب وارد حیاط 10 تا 15 منزل مسکونی شده بود و جای نگرانی نداشت و از سوی دیگر بیشتر مردم تمایل داشتند آب جریان داشته باشد و وارد باغات آن‌ها شود.

وی گفت: مشخص نبودن لزوم استفاده آب این رودخانه برای مردم، تصمیم‌گیری را برای مسئولان محلی سخت کرد و موجب شد که کار به کُندی پیش برود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری قزوین یادآور شد: هیچ‌گونه بحرانی در بحث طغیان آب بند اسفرورین وجود نداشت و اقدامات لازم به موقع انجام شد و در این زمینه هم هیچ اتفاق خاصی رخ نداده که بخواهیم یک مجموعه اداری را کم‌کار بدانیم.