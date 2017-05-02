اعمال مقررات منع آمد و شد در شهر الرطبه در غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی عراقی در استان الانبار از مقررات منع آمد و شد در الرطبه در غرب این استان خبر داد.

این منبع بیان کرد: نیروهای امنیتی مقررات منع آمد و شد در شهر الرطبه در ۳۱۰ کیلومتری غرب الرمادی از ساعت هفت عصر تا اطلاع ثانوی اعمال کرده اند.

منبع عراقی که خواست نامش فاش نشود درباره این تصمیم افزود: این تصمیم به منظور جلوگیری از هر حادثه ای غیر قابل پیش بینی به ویژه با توجه به گرد و غبار الرطبه که معمولا داعش از آن برای یورش های خود به شهر استفاده می کند، است.

این در حالی است که عماد الدلیمی از مسئولان محلی الرطبه از رسیدن نیروهای کمکی به این شهر خبر داد.

شایان ذکر است که در یورش داعش به یک مرکز نظامی در شرق الرطبه شماری از نظامیان عراقی کشته و زخمی شده بودند.