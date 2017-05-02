به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن مهدی مسئول تعلیم و تربیت بسیج تنگستان در همایش تجلیل از فرماندهان واحدهای مقاومت دانش‌آموزی و گرامیداشت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج تنگستان گفت: شهید مطهری شخصیت بزرگواری بود که بعد از شهادت همچنان در دل‌ها جای دارد و در روز شهادتش نه تنها مجلس عزایی برپا نمی‌شود بلکه گرامیداشت آن بزرگوار با تبریک و تهنیت است.

وی افزود: شهید مطهری همواره با پرداختن به مباحث معرفتی، فلسفی به دنبال احیا منش ها بود چرا که امروزه ما به علم زدگی بسیاری دچار شده ایم و از آسیب‌های مهمی که معلمین نظام آموزشی ما را تهدید می کند این است که فقط به علم پرداخته می شود و علمی که تبدیل به منش شود متاسفانه از جایگاه خاصی در نظام آموزشی ما برخوردار نیست.

حجت الاسلام مهدی اضافه کرد: امروز در نظام آموزشی ما روش تدریس و موفقیت در مراتب علمی از کنکور گرفته تا به بعد از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی از منش و محتوای که بایستی همراه علوم باشند غافل شده ایم.

وی تصریح کرد: این بدترین آسیب است که دانش آموز ما را تهدید می کند که فرد با داشتن مراتب علمی از منش برخوردار نیست و بعضی اوقات در دو راهی قرار می گیرد که به طور مثال نماز را بخواند یا نه و اینکه چادر را بپوشد یا برعکس.

مهدی خاطرنشان کرد: بزرگترین تهدیدی که شهید مطهری متوجه معلمان می‌داند و همواره به آنها گوشزد می‌کند این است که علاوه بر توجه به قالب و بستر باید به محتوا نیز پرداخته شود و رسیدن به حد مطلوب میسر نخواهد شد مگر اینکه فرهنگ منش‌ها در کنار فرهنگ دانش‌ها احیا شود.