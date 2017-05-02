میزان تولید انرژی الکتریکی در یزد به ۱۱ میلیارد کیلووات ساعت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن صباغ‌ زادگان بعدازظهر امروز در نشست سرمایه‌گذاری استان یزد با اشاره به سرمایه گذاری های صورت گرفته در این استان در حوزه صنعت برق اظهار داشت: این سرمایه گذاری ها اکنون میزان تولید انرژی برق در این استان را به ۱۱ میلیارد کیلووات ساعت رسانده است.

وی افزود: بیشترین میزان فروش برق در استان به صنایع است و صنایع بزرگ طی سال گذشته ۳ میلیارد کیلووات ساعت برق مصرف کرده اند.

صباغ زادگان یادآور شد: مصرف صنایع استان یزد، ۶۹ درصد برق تولیدی استان است که این امر نشان از رونق واحدهای تولیدی دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژه‌های بهره‌برداری شده صنعت برق استان یزد در سال ۹۲ اظهار داشت: در مجموع ۴۴ میلیارد تومان اعتبارات دولتی و ۷۷ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق استان یزد در سال ۹۲ هزینه شد.

وی عنوان کرد: در سال ۹۳ نیز مجموع اعتبارات دولتی ۱۵ میلیارد تومان و سرمایه‌گذ اری بخش خصوصی در صنعت برق ۳۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است.

صباغ‌زادگان یادآور شد: در سال ۹۴ نیز چهار پروژه در میبد،‌ مهریز و سورمق با ۷۹ میلیارد ریال اعتبار دولتی و ۹۵ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرا شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان یزد همچنین با اشاره به پروژه‌های اجرا شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سال ۹۵ در صنعت برق افزود: ۲۰ میلیارد تومان توسط دولت و ۱۰ میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در این سال هزینه شد.