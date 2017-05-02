به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه امروز شنبه در دیدار مردمی با مردم کرمانشاه که در محل مسجد امیرالمومنین(ع) و پس از نماز مغرب و عشاء برگزار شد، با تبریک اعیاد شعبانیه گفت: خداوند به برکت میلاد امام سجاد(ع) برکتش را بر ما امت اسلامی نازل کند.

وی از ابزار احساسات و عواطف مردم استان کرمانشاه کمال تشکر را کرد و با اشاره به دلاوری های مردم کرمانشاه در جنگ تحمیلی افزود: آنچه سایه جنگ را از سر کشور کم کرده است رشادت های ملت غیور و مخصوصا دلیر مردان خطه کرمانشاه است.

وضع کنونی کشور زیبنده دولت اسلامی نیست

این کاندیدای ریاست جمهوری افزود: وضع موجود کشور با آنچه که از امکانات، ثروت، نیروی انسانی جوان و خلاق و منابع خدادادی... داریم همخوانی ندارد و این زیبنده دولت اسلامی نیست.

حجت الاسلام رئیسی گفت: ما یا می توانیم با تکیه بر توان داخلی و نیروی انسانی کشور را بسازیم و یا برای حل مشکلات مردم را معطل بیگانه نگه داریم. آیا هیچ کشوری را بیگانه به سعادت رسانده است؟

وضع کنونی قابل تحمل و ادامه نیست

وی با بیان اینکه وضعیت کنونی قابل تحمل و ادامه نیست، افزود: همانطور که در دفاع مقدس حضور مردم کار را یکسره کرد در اقتصاد نیز حضور مردم کار را به سامان می رساند. تصدی دولت دردی را دوا نمی کند و باید کار را به مردم سپرد.

این کاندیدای دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: چرا با این همه منابع می گویند امکان ایجاد شغل وجود ندارد؟ در این دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول خلق شد. این برای کارخانه ها بود؟ اینکه این نقدینگی را دولت بدهد به چند نفر که آنها هم بروند سودش را بگیرند قابل قبول نیست.

بدهی تنها ۲ نفر از بدهکاران بانکی مشکل ازدواج جوانان را حل می‌کند

وی افزود: اگر دولت فقط بدهی دو نفر از بدهکاران بانکی برا گیرد و به جوان ها بدهد مشکل وام ازدواج ۵۰۰ هزار جوان بر طرف می شود.

حجت الاسلام رئیسی ادامه داد: دولت می گوید مسکن مهر را تا پایان سال حل می کنیم... اگر می توانستید حل کنید چرا ۴ سال است مردمی را که فرش زیر پایشان را فروختند معطل کردید؟ معلوم است که کم کاری می شود.

وی تصریح کرد: ستاره خلیج فارس را وقتی این دولت از دولت قبلی تحویل گرفت فقط یک سال زمان نیاز داشت برای تکمیل. این کم کاری که ۴ سال این پروژه معطل کردید چقدر دلار را برای واردات بنزین هدر داد؟

مشکل ما در کشور مفاسد اقتصادی است

این کاندیدای دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: مشکل ما در کشور که منابع را هدر می دهد، مفاسد اقتصادی است.

وی افزود: ما کار کارشناسی کردیم. با بررسی آمایش سرزمینی به وسیله مجرب ترین کارشناسان دانشگاهی می شود با منابع داخلی و نیروی انسانی داخلی و با قطع امید از خارجی ها بحران بیکاری را حل کرد. چطور می گویند نمی شود؟

حجت الاسلام رئیسی گفت: ۷ واحد فاصله طبقات اجتماعی در این دولت بیشتر شده است. این کاملا امکان دارد که دهک های پایین جامعه با گرفتن یارانه بیشتر وضعشان تغییر کند.

وی افزود: از سوی دیگر آن بالاها نشسته اند و مالیات نمی دهند اما روز به روز مالیات مردم کوچه و بازار را زیاد می کنیم... کوله بر ها را ممانعت می کنیم ولی از آنسو کانتینر کانتینر قاچاق وارد می شود!

مردم از دعواهای سیاسی خسته شده اند و دولت کاسب نمی‌خواهند

این کاندیدای دور دوازدهم ریاست جمهوری تاکید کرد: چرا بعضی ها می گویند نمی شود مشکلات را حل کرد؟ مردم از این دعواهای سیاسی خسته شدند. مردم دولتی می خواهند که دولتمردانشان کاسب و تاجر نباشند... دولت اهل کار می تواند اشتغال را حل کند.

وی خاطرنشان کرد: اولین کسی که باید ضد فساد باشد رئیس دولت است. استانداران و فرمانداران باشند. باید امکان اینکه کسی بتواند به بیت المال دست درازی کند را از بین ببریم.

رئیسی ادامه داد: ظرف ۶ ماه تمام موارد و گلوگاه های فساد را به مردم گزارش می دهیم و مواردی که قانون بخواهد را به مجلس ارائه خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه خط قرمز مبارزه با فساد نداریم گفت: استان کرمانشاه بیکار ترین استان ایران است‌. چرا ۶۰ درصد کارخانه ها و تولیدی های این استان غیر فعال یا نیمه فعال است؟ سالانه با در نظر گرفتن کف نقدینگی که دولت می تواند برای اینها در نظر بگیرد می شود چرخ کارخانه ها را به گردش در آورد.

اینکه می‌گویند نمی‌توان یک میلیون شغل ایجاد کرد یعنی نمی‌توانیم قانون را اجرا کنیم

این کاندیدای دور دوازدهم ریاست جمهوری یاد آور شد: اینکه می گویند نمی شود و نمی توانیم سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم یعنی نمی توانیم قانون را اجرا کنیم.

این کاندیدای دور دوازدهم ریاست جمهوری تاکید و خاطرنشان کرد: مردم باید در انتخابات سرنوشت ساز آینده برای تغییر وضعیت موجود تصمیم بگیرند.

وضعیت اقتصادی و فعلی در شان مردم نیست

وی افزود: وضعیت اقتصادی و اجتماعی فعلی را در شان مردم نمی دانیم. ملت ایران توانمندتر از این است که مشکلات خودش را حل نکند.

حجت الاسلام رئیسی تاکید کرد: با نگاه به کار و کرامت همه مشکلات قابل حل است.

وی ادامه داد: چرا باید فرهنگیان کشور بنشینند و ببیند ۱۰ نفر به رانت سرمایه آنها را به یغما ببرند؟ این وضعیت حتما تغییر خواهد کرد.