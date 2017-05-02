۲ کشته و ۷ مصدوم در جاده های لغزنده کرمانشاه

سرهنگ «فضل الله شیری» در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در این مورد افزود امروز اکثر جاده های استان بر اثر بارش‌های رگباری لغزنده بودند و تردد ۱۰ وسیله نقلیه به علت عدم رعایت سرعت مطمئنه در این شرایط نا تمام ماند.

وی افزود: تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز وقوع ۵ حادثه در محورهای برون شهری گزارش شده که متاسفانه منجر به کشته شدن ۲ تن و مجروح شدن ۷ نفر شده است.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: حادثه اول در ساعت ۰۷:۴۰ در کمربندی غربی اسلام آباد برای یک وانت نیسان روی داد که بر اثر واژگونی ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه راننده آن فوت و سرنشین مجروح شد و در حادثه دوم که در ساعت ۱۱۰۰در محور ازگله به سرپل ذهاب روی داد یک دستگاه وانت تویوتا بر اثر سرعت غیر مطمئنه واژگون و منجر به مجروح شدن دو نفر دیگر شد.

وی گفت: در ادامه این حوادث که با شدت گرفتن بارشها روی دادند سبقت غیر مجاز یک دستگاه سواری پژو در محور پاوه به تازه آباد به زیر یک دستگاه کامیون بنز ختم شد و منجر به فوت راننده آن شد و در رویداد ترافیکی بعد از آن یک دستگاه سواری پژو سرعت مطمئنه را دعایت نکرده ود مسیر کرمانشاه به سنندج دچار واژگونی شد و دو نفر مصدوم را راهی بیمارستان کرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: آخرین حادثه گزارش شده در ساعت ۱۶:۰۰حاکیست کمربندی شرقی شهر کرمانشاه شاهد واژگونی یک دستگاه سواری پژو بوده است که علت آن مانند سایر واژگونی های امروز ناشی از عدم رعایت سرعت مطمئنه در جاده های لغزنده بوده است.

سرهنگ شیری در پایان خطاب به رانندگان گفت: سرعت مطمئنه مانند سرعت مجاز حد و مرز و حداقل و حداکثری ندارد که پلیس بتواند با عنوان یک تخلف با استفاده از ابزار قانونی و تجهیزات آن را تشخیص دهد و مرتکبین عدم رعایت آن را جریمه کند، تنها ابزاری که می ماند توصیه است و آموزش به رانندگان که امیدواریم فرهنگ رانندگی مطمئنه در میان جامعه راننده رسوخ بیشتری پیدا کند.