به گزارش خبرنگار مهر، علی آرزومندی در حاشیه دیدار تیم‌های بسکتبال قطران کاوه گرگان و مهرام تهران در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: داشتن صمد نیکخواه بهرامی برای هر تیمی مزیت است و تاثیر زیادی در بازی امروز داشت و این منتی است که این بازیکن بزرگ بر ما گذاشته است.

وی افزود: صمد نیکخواه ۱۵ سال برای تیم ملی بسکتبال بازی کرده و به عقیده من هنوز هم بهترین بسکتبالیست ایران است.

آرزومندی ادامه داد: حضور این بازیکن بزرگ بدون هیچ غروری در کنار بازیکنان جوان ما و در لیگ دسته اول نشان دهنده شخصیت وی است.

وی تصریح کرد: ما صمد نیکخواه را برای کسب نتیجه جذب نکردیم و شرایطی در بسکتبال ایران رقم خورد که این بازیکن بزرگ خواست تا در لیگ دسته اول برای مهرام بازی کند.

فینال لیگ یک در سطح لیگ برتر بود

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران در خصوص پیروزی مقابل تیم قطران کاوه گرگان در دیدار رفت فینال لیگ دسته اول بسکتبال، اظهار کرد: بازی بسیار با کیفیت و درگیرانه‌ای بود و تیم قطران کاوه هم نمایش فوق العاده‌ای داشت و بازی در سطح بالایی برگزار شد.

آرزومندی افزود: حضور چنین تماشاگرانی به تیم میزبان انرژی زیادی می‌دهد و فکر می‌کنم این بازی در سطح لیگ برتر و بدون هیچ حاشیه‌ای برگزار شد.

وی ادامه داد: قطران کاوه گرگان نشان داد که یک تیم است زیرا ۱۰ نفر از بازیکنان این تیم امروز به میدان آمدند و نمایش خوبی از خود ارائه دادند.

امیدوارم در لیگ برتر هم از قطران کاوه حمایت شود

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تهران خاطرنشان کرد: تیم قطران کاوه با این تماشاگران انرژی فوق العاده‌ای دارد و امیدوارم در لیگ برتر هم از این تیم حمایت شود و ساختار اصلی آن را حفظ کنند.

آرزومندی در خصوص دیدار برگشت فینال لیگ دسته اول بسکتبال گفت: آن دیدار هم یک فینال است و نمی‌شود از الان پیش بینی کرد چه اتفاقی رخ می‌دهد، قطران کاوه در این دیدار کامیار صادق زاده را در اختیار نداشت و اگر این بازیکن بود شاید شرایط به گونه دیگری رقم می‌خورد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا مهرام در فصل آینده لیگ برتر بسکتبال شرکت خواهد کرد یا خیر، گفت: حضور مهرام در لیگ برتر بستگی به تصمیم مسئولان باشگاه دارد و باید ببینیم در آینده چه خواهد شد.

وی افزود: به غیر از سه بازیکن تیم، سایر بازیکنان محصول آکادمی باشگاه مهرام هستند و میانگین سنی آنها هم ۱۹ سال است.

لازم به ذکر است؛ دیدار رفت فینال لیگ دسته اول بسکتبال بعدازظهر سه شنبه در گرگان بین تیم‌های قطران کاوه گرگان و مهرام تهران برگزار شد که مهرام با حساب ۶۵ بر ۵۸ میزبان خود را شکست داد.