حجت الاسلام رئیسی وارد کرمانشاه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدابراهیم رییسی کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری دقایقی قبل وارد شهر کرمانشاه شد.

رییسی با حضور در مسجد امیرالمومنین(ع)کرمانشاه در جمع مردم این شهر سخنرانی خواهد کرد.