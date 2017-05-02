بازیکنان تیم قطران کاوه گرگان در سطح لیگ برتر بسکتبال هستند

صالح مخدومی پس از شکست تیم قطران کاوه گرگان مقابل مهرام در دیدار رفت فینال لیگ دسته اول بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: جوانان تیم بازی پایاپایی را مقابل تیم قدرتمند مهرام و صمد نیکخواه بهرامی ارائه کردند و نشان دادند می توانند در لیگ برتر بسکتبال هم بازی کنند.

مخدومی افزود: این بازیکنان نسل جدید بسکتبال گرگان هستند که آینده درخشانی پیش رو دارند و باید تلاش کنیم تا روند پیشرفت آنها به خوبی طی شود.

وی تصریح کرد: صمد نیکخواه بهرامی جزو بهترین بازیکنان بسکتبال آسیاست و خوشحالم که بازیکنان با غیرت ما بدون ترس و تا پای جان مقابل این بازیکن بزرگ و تیم مهرام بازی کردند، البته وجود کامیار صادق زاده در این دیدار می‌توانست به تیم ما کمک کند که به دلیل مصدومیت وی را در اختیار نداشتیم.

کارشناسان در خصوص داوری نظر بدهند

سرمربی تیم بسکتبال قطران کاوه گرگان خاطرنشان کرد: بازی سطح بسیار بالایی داشت و در حد لیگ برتر بود و ما هم روی نقاط ضعف و قوت تیم مهرام کار کرده بودیم، اما شرمنده همه شدیم که نتوانستیم پیروز از زمین خارج شویم.

مخدومی در خصوص داوری دیدار مقابل مهرام گفت: اعتراضات در طول مسابقه طبیعی است، اما ترجیح می‌دهم در خصوص داوری اظهار نطری نکنم و کارشناسان با بررسی فیلم بازی نظر بدهند.

وی افزود: باید از آقای هاشمی مدیرعامل تیم قطران کاوه، آقای کبیر و تمامی تماشاگران گرگانی تشکر کنم که نشان دادند بهترین هستند.

وی در خصوص دیدار برگشت فینال لیگ دسته اول بسکتبال یادآور شد: باید فیلم بازی رفت را آنالیز و نقاط ضعف‌مان را برطرف کنیم تا برای دیدار برگشت آماده شویم و تمام تلاش خودمان را انجام خواهیم داد.

لازم به ذکر است؛ دیدار رفت فینال لیگ دسته اول بسکتبال بعدازظهر سه شنبه در گرگان بین تیم‌های قطران کاوه گرگان و مهرام تهران برگزار شد که مهرام با حساب ۶۵ بر ۵۸ میزبان خود را شکست داد.