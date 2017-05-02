جهانگیری: رونق اقتصادی شروع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری امشب در برنامه «با دوربین» در شبکه اول سیما، با بیان اینکه حرکت توسعه در کشورهای جهان سوم پاندولی بوده است، اظهار داشت: روند توسعه در این کشورها به گونه ای است که به جایی می رسد و سپس به نقطه اول بر می گردد و هر کس می خواهد کاری برای توسعه کند بدنام می‌شود.

وی با اشاره به دوران فعالیت دولت های نهم و دهم مدعی شد در این دوره مسیر توسعه کشور و سرمایه های انسانی و مادی کشور نابود شد.

این نامزد انتخابات ادامه داد: ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد کشور معلوم نیست چه شد! اگر انسان از این غصه بمیرد رواست.

جهانگیری با ادعای اینکه در آن دوران، فرزندان انقلاب و رهبری را رو در روی هم قرار دادند، تصریح کرد: وقتی دولت را در سال ۹۲ شروع کردیم باید آواربرداری می کردیم؛ ماشین اقتصاد کشور از دره بیرون آمد، ولی باید اصلاح می شد.

وی با بیان اینکه رونق اقتصادی شروع شده است، اظهار داشت: امروز فضای بین المللی مثبت شده و به همه اهدافمان در برجام رسیده ایم و ایران هراسی را به ایران دوستی تبدیل کرده ایم.

معاون اول دولت یازدهم عنوان کرد: در سال های ۹۴ و ۹۵ میزان صادرات غیرنفتی از واردات بیشتر شده که این در تاریخ کشور بی سابقه بوده است.

وی گفت: قدر مدیران توانمند کشور را بدانیم و اجازه ندهیم آنها را با افتراء از میدان به در کنند.

جهانگیری با بیان اینکه اسم دولت آینده ام را «امید» می گذارم، تصریح کرد: برنامه های دقیقی برای ایجاد اشتغال تهیه شده و در همین دولت هم سالی ۶۵۰ هزار شغل ایجاد شده است.

وی در پایان با اشاره به برخی اولویت های دولت آینده اظهار داشت: توسعه فناوری ساخت داخل از جمله اولویت هاست؛ دانش در اقتصاد آینده حرف آخر را خواهد زد.

این نامزد انتخابات افزود: توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه گردشگری بویژه در حوزه فرهنگی و زیارتی از دیگر برنامه های دولت آینده است.