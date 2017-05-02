به گزارش خبرنگار مهر، دکتر انوشیروان محسنی بندپی شامگاه سه شنبه در شورای اداری شهرستان گیلانغرب اظهار داشت: با توجه به تغییرات سبک زندگی در جوامع، آسیب های اجتماعی روند رو به رشدی داشته که در همه دنیا وجود دارد و مختص کشور خاصی نیست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه طلاق، اعتیاد، خودکشی، اختلالات روحی و روانی را از جمله آسیب های اجتماعی عنوان کرد که طی چند دهه گذشته روند رو به رشدی داشته به طوری که رهبر معظم انقلاب طی ۲ سال اخیر در این راستا هشدارهای جدی را به مسئولین نظام تذکر دادند.

محسنی بندپی با بیان اینکه برنامه های برای برخی از دستگاه های مرتبط با مسائل اجتماعی در نظر گرفته شده، گفت: بهزیستی یکی از سازمان های متولی مقابله با آسیب اجتماعی است.

وی افزود: سازمان بهزیستی با همکاری آموزش و پرورش در راستای عمل به وظایف خود بزرگترین طرح اجتماعی نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان را به صورت پایلوت در ۶ استان کشور با هدف ارتقای مهارت زندگی و حمایت روانی از دانش آموزان را برگزار کرد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در برنامه ششم توسعه همکاری دولت و مجلس با یکدیگر دستاوردهای خوبی را برای مددجویان نهادهای حمایتی بهزیستی و کمیته امداد داشت و منجر به افزایش ۳.۴ برابری مستمری آنها شد و با توجه به اینکه افزایش حقوق مددجویان به میزان ۲۰درصد حقوق است، بنابراین طی سال های آینده نیز افزایش می یابد.

محسنی بندپی با بیان اینکه سالانه حدود ۳۰ هزار کودک معلول در کشور متولد می شود، گفت: سازمان بهزیستی در این زمینه با تأکید بر اصل ماده ۹۰، غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج را در دستور کار خود قرار داد.

وی بیان کرد: طرح غربال گری ژنتیک قبل ازدواج به صورت پایلوت در استان های یزد و کرمان اجرا شد که این امر موجب کاهش ۱۸ درصدی معلولیت ها شد و در حال حاضر تمامی افرادی که ازدواج می کنند بایستی دارای گواهی غربال گری باشند.

محسنی بندپی افزود: گسترش کمی و کیفی اورژانس اجتماعی در برنامه ششم توسعه نیز مورد توجه ویژه بوده و در بودجه امسال لحاظ شده که با موافقت دولت یازدهم۱۴۰ اورژانس اجتماعی در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر که شناسایی شده و فاقد اورژانس هستند، راه اندازی شود و این در حالی بود که راه اندازی اورژانس اجتماعی متوقف شده بود و با مداخلات به موقع در بحران های فردی، خانوادگی، اجتماعی و مشاوره های بهنگام طی سال گذشته ۲ هزار و ۸۰ زن و یک هزار و ۴۰۰ مرد از خودکشی رهایی یافتند.

وی پیرامون رفع مشکلات خانواده های چندمعلوله شهرستان گیلانغرب، گفت: مسئولان بهزیستی این شهرستان نسبت به شناسایی تمام خانوارهای دارای شرایط اقدام کنند و تمامی آنها وام ۳۰ میلیون تومانی بلاعوض ساخت مسکن می گیرند و همچنین علاوه بر سهمیه شهرستان برای دریافت کمک هزینه ازدواج به ۵۰ نفر دیگر نیز در شهرستان های سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین تسهیلات پرداخت خواهد شد.