باید از تصدی دولت در اقتصاد کاسته شود/ملت در همه جا گره گشا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رییسی کاندیدای ریاست جمهوری شامگاه سه شنبه در جمع پرشور مردم کرمانشاه با اشاره به تصدی بالای اقتصادی از سوی دولت اظهار کرد: دولت نمی تواند متصدی امور اقتصادی باشد. ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است. دولت باید در جایگاه ناظر و هدایت گر باشد.

وی افزود: اگر دولت متصدی اقتصاد باشد، رنج آور خواهد بود. باید از تصدی گری دولت در زمینه اقتصادی کاسته و به نظارت آن افزوده شود.

رییسی ادامه داد: اگر به نقش مردم، کارآفرینان و جوانان باور داشته باشیم، بسیاری از مشکلات در کشور حل خواهد شد. اگر دولت مردان در هر حوزه ای نقش، اثرگذاری، شجاعت و ایستادگی جوانان را باور کنند، بسیاری از مشکلات گره گشایی می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه دفاع مقدس یکی از وجهه های حضور جهادی نیروهای انقلابی ما بوده است گفت: کشور ما توانسته با مدیریت جهادی افتخاراتی را در حوزه های هوافضا و نانوتکنولوژی و ... به دست بیاورد اما در کنار این ها، مشکلات معیشتی و اقتصادی، مردم ما را رنج می دهد. این مساله زیبنده دولت و نطام اسلامی ما نیست.

رییسی با بیان اینکه سه نگاه وجود دارد که در صورت اصلاح نشدن مشکلاتی را برای مدیریت اجرایی کشور ایجاد خواهد کرد گفت: یکی، نگاه به مردم و توانایی های جوانان، دیگری نگاه به منابع و ثروت ها و سومی، نگاه به بیگانگان و اینکه او بیاید برای ما گره گشایی کند. اگر بیگانه بتواند ملتی را در عالم عزیز کند، ما را هم می تواند عزیز کند. معطل گذاشتن کشور به اینکه بیگانه چگونه بیاندیشد، خطاست.

وی افزود: نگاه دوم این است که ما ملت و فرهیختگان مان را ناتوان ببینیم که این هم خطاست. ما معتقدیم هر جا به ملت نقش داده شده، توانسته نقش آفرینی و گره گشایی کند. حضور مردم در دفاع مقدس توانست وضعیت را به نفع ما تغییر بدهد.

رییسی با اشاره به سومین نگاه مبنی بر نگاه به منابع گفت: اگر این نگاه اصلاح نشود، تحرکی نخواهیم دید. ما در کشور منابعی داریم که می توانیم با آن شغل ایجاد کنیم.

وی افزود: در این دولت بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خلق پول شد. آیا این خلق پول برای کارخانجات بود؟ اگر این طور بود که معنی اش تولید می شد. اینکه این پول خلق شده به صورت تسهیلات در اختیار عده ای قرار بگیرد، در این صورت، چرخ های تولید از حرکت بازمی ایستد.

رییسی در ادامه با اشاره به مشکلات پیرامون تسهیلات ازدواج گفت: ۵۵۰ هزار زوج در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند. اگر اعتبار نیست، این زوج ها صبر می کنند. اگر فرضا به ۲ نفر از آن بدهکارانی که تسهیلات را گرفته اند، بگویند پس بدهید، مشکلات آن چند هزار نفر زوج حل می شود.

وی در ادامه با اشاره به یارانه ها گفت: پرداخت یارانه ها که شروع شد، توانست در ابتدا ضریب جینی را کاهش بدهد اما اکنون و در ۴ سال اخیر، ۷ واحد به این ضریب افزوده شده است. ما باید فاصله میان طبقات اجتماعی را کاهش بدهیم.

رییسی در ادامه با اشاره به برنامه دولت اش برای مبارزه با فساد گفت: من اعلام کردم که طی ۶ ماه کدامیک از منافذ فساد اصلاح شد و کدام منافذ نیاز به قانون دارد.