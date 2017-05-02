قطران کاوه با وجود شکست تشویق شد/ حضور پررنگ کاندیداهای شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت رقابت‌های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه‌های کشور، بعدازظهر سه شنبه میان تیم‌های قطران کاوه گرگان و مهرام تهران در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد که در پایان مهرام ۶۵ بر ۵۸ به پیروزی رسید.

این دیدار که در حضور دو هزار تماشاگر گرگانی برگزار شد، حاشیه‌هایی به همراه داشت که گزیده‌های آن در ادامه آمده است:

استقبال دو هزار نفری تماشاگران گرگانی از دیدار فینال لیگ دسته اول بسکتبال بسیار جالب توجه بود و این اتفاق در حالی رقم خورد که در بسیاری از دیدارهای تیم لیگ برتری شهرداری گرگان جمعیت کمتری به سالن امام خمینی (ره) می آمدند.

تماشاگران گرگانی پیش از شروع مسابقه طرح پرچم ایران را با بادکنک‌های سبز و سفید و قرمز به نمایش گذاشتند و سپس طرح موزائیکی «گرگان» را در سالن اجرا کردند تا حال و هوای ویژه‌ای بر سالن اما خمینی (ره) حاکم شود.

تشویق ایسلندی هم که این روزها در تمامی مکان‌های ورزشی کشور مد شده، امروز بارها توسط تماشاگران گرگانی اجرا شد.

درخشش کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال

کوارتر نخست این دیدار با برتری نسبی مهرام آغاز شد البته بازیکنان این تیم ۶ پنالتی پیاپی را از دست دادند و پس از گذشت دو دقیقه و ۵۰ ثانیه توسط امیرحسین خندان موفق به کسب دو امتیاز شدند.

نخستین امتیاز تیم قطران کاوه گرگان هم پس از سه دقیقه و ۴۰ ثانیه توسط محمد کمالوند با پرتاب پنالتی به دست آمد.

صمد نیکخواه بهرامی کاپیتان پیشین تیم ملی بسکتبال نخستین امتیاز خود را پس از گذشت ۶ دقیقه و با پرتاب پنالتی به دست آورد.

در حالی که نتیجه ۱۰ بر ۶ به سود مهرام بود، پرتاب سه امتیازی موفق صابر مخدومی کاپیتان قطران کاوه اختلاف را به یک امتیاز رساند اما در نهایت این تیم مهرام بود که ۱۷ بر ۱۴ پیروز این کوارتر شد.

درخشش نیکخواه بهرامی در کوارتر دوم آغاز شد تا نتیجه ۲۶ بر ۱۷ به سود تیم تهرانی شود و صالح مخدومی سرمربی تیم قطران کاوه درخواست وقت استراحت کند.

این وقت استراحت به کمک نماینده گرگان آمد و آنها با دو پرتاب سه امتیازی پیاپی اختلاف را به سه امتیاز رساندند تا این بار علی آرزومندی سرمربی مهرام درخواست وقت استراحت کند.

بازیکنان جوان گرگانی در اواخر کوارتر دوم نمایش ضعیفی داشتند و نیمه نخست این دیدار با برتری ۳۷ بر ۲۷ مهرام پایان یافت.

گرگانی‌ها در کوارتر سوم بازی بهتری ارائه کردند اما این کوارتر هم در نهایت با برتری ۵۵ بر ۴۸ مهرام به پایان رسید و تلاش یاران مخدومی در کوارتر چهارم هم نتیجه نداد تا این دیدار با حساب ۶۵ بر ۵۸ به سود مهرام به پایان برسد.

شعار علیه سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان

تماشاگران گرگانی در طول این دیدار بارها در اعتراض به داوری شعار «مهرام فدراسیون» را سر دادند و معتقد بودند داوری این دیدار به سود تیم تهرانی بوده است.

تماشاگران حاضر در سالن امام خمینی (ره) در طول بازی چندین بار علیه محمدمهدی ایزدپناه سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان که به همراه این تیم در لیگ برتر به مقام نهم رسید شعار دادند و خواستاری کناره گیری وی شدند.

در پایان این دیدار تماشاگران گرگانی، کادر فنی و بازیکنان تیم قطران کاوه را با وجود شکست تشویق کردند و رضایت خود را از عملکرد این تیم نشان دادند.

تعدادی از کاندیداهای شورای اسلامی شهر گرگان که این روزها در هر محفلی دیده می‌شوند، در سالن امام خمینی (ره) گرگان هم حاضر شدند تا بتوانند از این فضا استفاده لازم را ببرند.