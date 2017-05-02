رکود کشور با سرمایه گذاری خارجی برطرف می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه سه شنبه در جمع مردم شهر گرگان اظهار کرد: در آستانه یک انتخابات و شب قدر دیگری برای ملت ایران اسلامی هستیم چراکه انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری اثرات زیادی در تحولات کشور دارد که بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود: در دوره‌های اصلاحات، سازندگی، مهرورزی و ... شاهدیم که انتخابات ریاست جمهوری موجب تغییر در تمامی سطوح کشور شد اما این تغیرات در انتخابات شوراها و یا مجلس شورای اسلامی دیده نمی شود.

زاکانی تصریح کرد: بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی بیش از ۸۰ درصد امکانات کشور در دستان رئیس جمهور بوده واین بر عهده ریاست جمهوری است که با پول های در دست خود کشور را به شکوفایی برساند و یا به بن بست بکشاند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه ۳۸ ساله به ما نشان می دهد این انتخابات چه اثر بزرگی بر کشور دارد و باید بررسی کنیم که اگر امروز شرایط مطلوبی را در جامعه مشاهده می‎کنیم باید به ادامه روند دولت فعلی رضایت دهیم ولی اگر از این روند نارضایتی داریم باید از ادامه این روند جلوگیری کنیم.

زاکانی اظهار کرد: کشور ایران یک درصد جمعیت دنیا را تشکیل می دهد اما ۶ الی هفت درصد سرمایه های دنیا را در خود جای داده است و با وجود ظرفیت جوانان تحصیل کرده باید به جایی برسیم که بیکاری معظل اصلی جامعه ما باشد.

وی تصریح کرد: مردم ملت ایران از هر ملتی جلوتر و بهتر هستند و با شهامت رهبر معظم انقلاب در یک جغرافیای محدود، قشری فرهیخته و درجه ممتازی را به خود اختصاص داده است.

برخی از مسئولان به مکتب امام پایبند نیستند

زاکانی با بیان اینکه ما هرکجا درجا زدیم به مسئولان رسیدیم، تصریح کرد: دسته ای از مسئولان به مکتب امام پایبند هستند و دسته ای دیگر مکتب امام را باور ندارند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به مردم گفت: شما به عنوان پشتیبانان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی باید تلاش کنید مسئولان خسته و غیرانقلابی انتخاب نشوند بلکه مسئولانی انتخاب شوند که در راستای مسائل و معضلات کشور تلاش می کنند.

وی یادآور شد: برخی مسئولان به دنبال پناه گرفتن از دشمن بودند وبه دشمن اعتماد کردند، اما دشمن به آن ها پناه نداد و به وعده های خود عمل نکرد.

زاکانی اظهار کرد: آقایان رئیسی و قالیباف می‎گویند می‎توان در کشور پنج میلیون شغل ایجاد کرد اما برخی از دولت مردان فعلی با شنیدن این حرف می خندند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آمار در حال حاضر در کشور سه میلیون و ۲۵۰ هزار نفر بیکار داریم و این آمار در شرایطی است که اگر فردی در طول هفته یک ساعت کار کند شاغل محسوب می شود اما مگر می شود با هفته ای یک ساعت کار کردن زندگی را گذراند؟

زاکانی ادامه داد: دولت توانست تورم را مهار کند اما به جای آن رکود را انتخاب کرد و این رکود از طریق سرمایه گذاری خارجی قابل حل کردن است.

وی گفت: در کشور ما توان مندی ها و ظرفیت های زیادی وجود دارد که اگر به کار گرفته شود مشکل اشتغال حل می شود، به عنوان مثال پتروشیمی ظرفیتی است که در صحبت های جناب آقای رئیسی و قالیباف هم اشاره شده است.

زاکانی با بیان اینکه کشاورزی محور رشد و شکستن رکود در کشور است، اظهار کرد: متاسفانه برخی از مسئولان تنها از زمین های کشاورزی به دنبال ساخت ویلا و بهره مندی های شخصی هستند.

۹۰ درصد صنایع خودروسازی در اختیار دو شرکت است

وی گفت: ۹۰ درصد صنایع خودروسازی ما در انحصار دو شرکت بوده و همه این عناصر، عناصری هستند که پیوستگی‎هایی با هم دارند و آن، ما نمی‎توانیم است.

زاکانی گفت: اشتغال در کشور قابل حل بوده اما اگر با شرایط دولت فعلی پیش برویم می‎توانیم ۹ سال آینده برای جمعیت بیکارمان اشتغال ایجاد کنیم به شرطی که طی این ۹ سال هیچ فردی بر سر کار نرود.

وی با بیان اینکه امروز بخش زیادی از جامعه ما در کوران فقر در حال سوختن هستند، افزود: متاسفانه با وجود این شرایط مسئولان اعلام می کنند فقری در کشور وجود ندارد.

زاکانی با اشاره به زمان پرداخت یارانه ها اظهار کرد: دولت وقتی می خواهد یارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم بدهند انگار می‎خواهند جانشان را بگیرند اما وقتی قرار است پروژه ای افتتاح شود به راحتی ۵۰۰ میلیون تومان برای افتتاحیه آن هزینه می شود.

وی در رابطه با سه برابر شدن هزینه های دولت گفت: در سال ۹۳ بودجه عمومی دولت ۱۲۰ هزارمیلیارد تومان بود که این رقم در سال ۹۶ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسید و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

زاکانی با بیان اینکه براساس تفریق بودجه سال ۱۳۹۴ تعداد زیادی از شرکت‎های ما ورشکسته هستند، تصریح کرد: عده ای می خواهند شرایط شرکت های ما همینگونه باقی بماند چراکه برخی از شرکت‎های دولتی حیات خلوت عده ای از مسئولان است.

وی گفت: با شرایط فعلی که دولت برای کشور به وجود آورده است با چه رویی به مردم می گویند که می خواهند چهار سال دیگر هم رئیس جمهور باشند.

زاکانی افزود: فرهنگ اشرافی‎گریی و قبیله‎گرایی اجازه نمی‎دهد شایسته‎ای در کشور باقی‎ بماند و فرد شایسته در کشور یعنی فردی که از نظر اعتقادی، سلامت داشته باشد.

وی با بیان اینکه نه رئیس دولت ما و نه برخی از وزرا سنت الهی را قبول ندارند و آمریکا را کدخدا می‎دانند، افزود: باید فردی را به عنوان مسئول نظام جمهوری اسلامی انتخاب کنیم که دیانت، اعتقاد و تخصص داشته باشد.

زاکانی دو نامزد جمنا را سرآمد نامزدهای انتخاباتی خواند و گفت: تلاش ما می‎تواند مردم را به سمت و سویی درست و انتخابی اصلح هدایت کند.

وی افزود: باید تلاش کنیم افرادی که بر سرچشمه نشستند و آب را برای خود اختصاصی مصرف می کنند بر کرسی قدرت تکیه نزنند.