به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نصیری امروز در نشست سرمایه گذاری استان یزد با اشاره به سرمایه گذاری ۵۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی بخش خصوصی در هفت حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد اظهار داشت: این سرمایه گذاری ها در احداث مجتمع های بین راهی، آژانس‌های مسافرتی، واحدهای بومگردی، مجموعه های گردشگری، سفره‌خانه‌ها، واحدهای اقامتی و ... انجام شده است.

وی بیان کرد: ۲.۹ میلیارد تومان برای مجتمع‌های بین‌راهی و ۴۰۰ میلیون تومان نیز برای دفاتر آژانس مسافرتی درون‌شهری سرمایه‌گذاری شده است.

۷.۵ میلیارد تومان برای واحدهای بومگردی هزینه شد

نصیری با اشاره به اشاره به سرمایه‌گذاری خوب بخش خصوصی برای ایجاد واحدهای بوم‌گردی بیان کرد: در استان یزد طی دو سه سال اخیر بالغ بر ۷.۵ میلیارد تومان در این حوزه هزینه شده است.

معاون سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد همچنین از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مجموعه‌های گردشگری خبر داد و افزود: در این حوزه نیز طی چهار سال اخیر ۹ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

وی در مورد سرمایه‌گذاری در سفره‌خانه‌ها نیز بیان کرد: در این مدت ۱۴ پروژه با سرمایه‌گذاری ۹.۲ میلیارد تومانی بخش خصوصی راه‌اندازی شده است.

نصیری در مورد واحدهای اقامتی نیز بیان کرد: بیشترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مربوط به این حوزه بوده به نحوی که طی چهار سال اخیر ۱۹.۸ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

بخش خصوصی با ۸ میلیارد تومان سرمایه سه قرق در استان یزد ایجاد کرد

مدیرکل محیط زیست استان یزد نیز با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در بخشی از حوزه های محیط زیست، از ایجاد سه قرق شکار در استان یزد همچنین ایجاد باغ آهو به عنوان مجموعه ای برای نگهداری از حیوانات در شهرستان مهریز خبر داد.

سیدحسین سادات حسینی عنوان کرد: این سه قرق با سرمایه ‌گذاری ۸ میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی ایجاد شده است.

وی همچنین میزان سرمایه‌گذاری برای ایجاد باغ آهو در شهرستان مهریز را ۲۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

سرمایه گذاری ۸۳۹ میلیارد تومانی بخش خصوصی در شهرک‌های صنعتی استان یزد

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت شهرک‌های صنعتی استان یزد نیز اظهار داشت: بخش خصوصی طی چهار سال اخیر بالغ بر ۸۳۹ میلیارد تومان در شهرک‌های صنعتی استان یزد سرمایه‌گذاری کرده است.

علیرضا رضایی بیان کرد: علاوه بر سرمایه گذاری های بخش خصوصی، در طول چهار سال گذشته ۹۳ میلیارد تومان از محل منابع داخلی، ۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی و ۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی در شهرک‌های صنعتی استان یزد برای توسعه زیرساخت‌ها هزینه شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اشاره به تخصیص هشت میلیارد تومانی بودجه این اداره در استان یزد یادآور شد: این بودجه بیشتر در راستای توسعه فضاهای فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران استان یزد هزینه شده است.

فعالیت ۵۸۳۶ تعاونی در یزد

محمدحسین ریاحی در بخش دیگری از سخنان خود، تعداد تعاونی‌های ثبت شده در استان یزد را ۵ هزار و ۸۳۶ مورد اعلام کرد و افزود: میزان سرمایه ثبتی این تعاونی‌ها ۴ میلیارد ریال با احتساب سهام عدالت بوده که از مجموع این میزان، ۳۳۸ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها بوده است.

معاون توسعه منابع اداره راه و شهرسازی استان یزد نیز در این نشست از اجرای ۵۴ پروژه راهسازی و شهرسازی در استان یزد خبر داد.

محمدمهدی منتظری بیان کرد: این پروژه ها از سال ۹۲ با مجموع سرمایه گذاری ۱۹۸ میلیارد تومان به مرحله اجرا درآمده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به اینکه طی چهار سال گذشته ۱۲ هزار و ۸۸۸ هکتار اراضی کشاورزی از منابع طبیعی به مردم اختصاص یافته است، اظهار داشت: ۱۱ هزار هکتار نیز اراضی غیرکشاورزی به بهره برداران اختصاص یافته است.

محمدرضا آخوندی بیان کرد: ۵۱۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی نیز به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص یافته است.