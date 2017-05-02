۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۲۳:۱۳

شطرنج جوانان آسیا - شیراز؛

پسران و دختران ایران نایب قهرمان شدند

مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان آسیا در بخش سریع با عنوان نایب قهرمانی نمایندگان کشورمان در بخش پسران و دختران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های شطرنج قهرمانی جوانان آسیا که از روز گذشته با حضور ٧١ شطرنجباز به میزبانی کشورمان در شیراز آغاز شده بود، امروز با برگزاری دیدارهای بخش سریع و معرفی نفرات برتر این بخش پیگیری شد.

در بخش پسران مسابقات سریع، «تران» از ویتنام با مجموع ٦ امتیاز قهرمان شد. مسعود مصدق پور با اختلاف نیم کمتر نایب قهرمان شد و مرصاد خداشناس هم امتیاز با مصدق پور سوم شد.

همچنین در بخش بانوان «ایشا»ی هندی با ۶ امتیاز قهرمان شد. آنوشا مهدیان با کسب ٥ امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست یافت و هارشیتا در جایگاه سوم ایستاد. 

زینب حاجی حسینی

