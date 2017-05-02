شلیک موشک زلزال ۲ به تجمع مزدوران در «نهم»/کشته شدن نظامی اماراتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن شامگاه سه شنبه یک موشک بالستیک از نوع «زلزال ۲» را به تجمعات مزدوران سعودی در بخش «نهم» واقع در شرق صنعاء پایتخت یمن شلیک کرد.

در همین راستا، یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان موشکی نیروهای یمنی با یک فروند موشک «زلزال ۲» تجمعات مزدوران را در اطراف «وادی ملح» هدف قرار داد.

بنا بر اعلام این منبع، موشک مذکور با دقت به هدف اصابت کرده و تلفات مستقیمی را به صفوف مزدوران وارد کرد.

از سوی دیگر یکی از نظامیان اماراتی شرکت کننده در تجاوز به یمن کشته شد. خبرگزاری امارات از کشته شدن یک نظامی این کشور در یمن خبر داد.

گفتنی است که رژیم سعودی بیش از دو سال است با همراهی چند کشور عربی دیگر وابسته به خود از جمله امارات تجاوز به یمن را آغاز کرده است.