۲۰ معلم نمونه لرستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز شهادت استاد و متفکر بزرگ مرتضی مطهری و آغاز هفته بزرگداشت مقام و منزلت معلم در مراسمی با حضور رئیس مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش، نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان و جمعی از مدیران اجرایی استان از معلمان برگزیده استان لرستان تجلیل شد.

خدانظر دریکوند مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در این جلسه به انتخاب ۲۰۰ معلم برگزیده منطقه ای و شهرستانی، ۲۰ معلم برگزیده استانی و ۱ معلم برگزیده کشوری اشاره کرد و گفت: مقام معلم در همه کشورها و ملیت ها از قداست و احترام خاصی برخوردار است و در نظام ارزشی اسلام به دلیل جایگاه و نقش رفیعی که معلم بر سرنوشت انسانها دارد؛ این مقام و موقعیت به مراتب بیشتر و رفیع تر خواهد بود.

وی به نامگذاری روز معلم در سالروز شهادت استاد مطهری اشاره کرد و افزود: این افتخار بزرگی برای جامعه فرهنگیان است که نبی مکرم اسلام خود را معلم معرفی می کند و بر شان و جایگاه رفیع معلمان صحه می گذارد.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان رسالت معلم را هدایت انسان، مبارزه با جهل و نادانی و بالابردن کرامت والای انسان عنوان کرد و افزود: اگر در کرامت و جایگاه والای معلم تنها به این جمله از امام علی (ع) اکتفا کنیم که فرمود «کسی که به من کلمه ای بیاموزد، مرا تا آخر عمر بنده خود قرار داده است» کافی است و این جمله به تنهایی بیان کننده مقام و جایگاه بلند معلم در نظام ارزشی و دینی اسلام است.

دریکوند در ادامه شهید مطهری را الگوی عملی معلمان ذکر کرد و گفت: تفکر، تعقل، تدبر و زمان شناسی شهید مطهری برای کسانی که در حوزه تعلیم و تربیت گام برمی دارند الگویی تمام عیار است، زیرا او یک متفکر حوزوی بود که هم بر حوزه علوم دینی تسلط داشت و فقه را می دانست و هم علوم دانشگاهی جدید را می فهمید و از جریانات و اتفاقاتی که در جامعه اتفاق می افتاد غافل نبود.

وی تصریح کرد: شهید مطهری تاریکی ها را می دید و به مبارزه با تاریکی ها و جهل ها می شتافت.

مدیر کل آموزش و پرورش لرستان در ادامه بر این نکته تاکید کرد که شهید مطهری انسانی بود که ضمن اینکه بر علوم قدیم و جدید احاطه داشت، از سیاست هم به دور نبود ودر مسائل انقلابی در کنار امام راحل(ره) هم نقش آفرینی می کرد و به آگاهی نسل جوان جامعه همت می گماشت.

دریکوند ادامه داد: شهید مطهری آسیب های جامعه را تشخیص می داد و برای آگاه کردن نسل جوان جامعه پیرامون نهضت انقلاب اسلامی قلم فرسایی می کرد و به تالیف آثار متعدد می پرداخت.

بر اساس این گزارش، در این مراسم از یک معلم برگزیده کشوری، ۲۰ معلم برگزیده استانی، یک شهید فرهنگی، ۱۲ بسیجی برگزیده فرهنگی و ۱۲ معلم مولف تجلیل شد.