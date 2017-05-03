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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۹:۰۷

معاون دانشگاه خبر داد:

برنامه های دانشگاه آزاد براساس تراز انقلاب اسلامی تدوین می شود

برنامه های دانشگاه آزاد براساس تراز انقلاب اسلامی تدوین می شود

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: برنامه های این دانشگاه براساس ایده دانشگاه تراز انقلاب اسلامی تدوین خواهد شد.

حجت الاسلام ابراهیم کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هدف کلی برنامه های فرهنگی در دانشگاه ها رسیدن به دانشگاه اسلامی است که در این دانشگاه تولید علم، آموزش و ترویج آن مورد توجه قرار می گیرد و ترویج اخلاق، ارتقا ایمان، تعمیق اندیشه دینی و معرفت دینی اصل بشمار می رود.

وی افزود: به فرموده امام راحل دانشگاه محل انسان سازی است و امیدواریم که در دانشگاه آزاد در این مسیر حرکت کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: ایده تراز دانشگاه انقلاب اسلامی مقصد ما است و براساس این روند در دانشگاه برنامه ریزی صورت می گیرد.

تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت فرهنگی و دانشجویی

کلانتری تاکید کرد: در این دانشگاه برنامه بلند مدت و کوتاه مدت در حوزه های فرهنگی و دانشجویی تدوین خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: دانشگاه آزاد یک دانشگاه بزرگ بشمار می رود و نیمی از آموزش عالی کشور را در بر می گیرد و به دلیل وجود واحدهای متعدد برنامه ریزی در این دانشگاه پس از مطالعه دقیق و همه جانبه انجام می شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: نیازها، امکانات و اولویت های این دانشگاه باید شناسایی شود و براساس این موارد برنامه ریزی مناسبی در حوزه های فرهنگی و دانشجویی صورت گیرد.

کلانتری اضافه کرد: این درحالی است که فعالیت های فعلی دانشگاه ادامه می یابد تا برنامه ریزی مناسبی انجام شود.

کد مطلب 3968558

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