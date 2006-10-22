بانك اطلاعات هنرمندان حوزوي تاسيس مي شود

دبير جشنواره هنر آسماني در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين خبر گفت: جشنواره "هنر آسماني" در 9 رشته فيلم ، فيلمنامه نويسي، نقاشي، گرافيك، طراحي، خوشنويسي، شعر، قصه و پژوهش هنر و بخش ويژه پيامبر اعظم (ص) با حضور طلاب برگزار مي شود. با توجه به اينكه هنوز فراخوان آثار به صورت رسمي اعلام نشده است شاهد استقبال خوب طلاب بوده ايم.

حجت الاسلام رباني افزود: فراخوان اين آثار تا پايان اين هفته براي بيش از 700 حوزه علميه خواهران و برادران در سراسر كشور ارسال خواهد شد و پيش بيني مي شود تا دو هفته آينده نيز تيزر و پوستر جشنواره نيز انتشار يابد.

وي افزود: در كنار اين فراخوان از برخي از هنرمندان برجسته حوزه نيز براي حضور در اين جشنواره دعوت شده است، داوران سطوح مختلف نيز تعيين شده و معرفي دبير داوران جشنواره نيز به بعد از جمع آوري آثار موكول شده است.

دبير جشنواره هنر آسماني گفت: طرح تشكيل دبيرخانه دائمي جشنواره و بانك اطلاعات هنرمندان حوزه هاي علميه نيز در دستور كار قرار گرفته است.