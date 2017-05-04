خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آخرین هفته از رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز پنجشنبه با برگزاری هشت دیدار پیگیری خواهد شد تا پرونده شانزدهمین دوره این مسابقات بسته شود. مسابقاتی که تکلیف تیم قهرمان آن از قبل مشخص شده است و یکی از تیم‌های سقوط کننده به دسته پایین تر هم تکلیفش معلوم است.

در حساس ترین بازی‌های این هفته تیم فوتبال پرسپولیس قهرمان زودهنگام این مسابقات در مشهد به مصاف تیم سیاه جامگانی می رود که برای بقا پا به این مسابقه می گذارد. همچنین تیم صبا، دیگر تیمی که برای بقا تلاش می‌کند در خانه خود به مصاف استقلال خوزستان می‌رود. سایپا هم که در خطر کمتری برای سقوط است به مصاف ماشین سازی می رود.

رقابت دو تیم استقلال و تراکتورسازی هم برای کسب عنوان نایب قهرمانی به هفته آخر کشیده شده است و دو تیم باید در خانه خود با سپاهان و نفت تهران دیدار کنند. استقلال با پیروزی برابر سپاهان جدا از نتیجه ای که تراکتور می گیرد نایب قهرمان لیگ شانزدهم خواهد شد.

* سیاه جامگان - پرسپولیس؛ یکی برای بقا، یکی برای فوتبال پاک

تقابل تیم‌های سیاه جامگان و پرسپولیس از یک حیث جالب است. پرسپولیس قهرمان زودهنگام این مسابقات هیچ انگیزه جدولی برای این دیدار ندارد. در نقطه مقابل سیاه‌جامگانی قرار دارد که برای بقا تلاش می کند و در بین سه تیمی که احتمال سقوط شان به دسته پایین تر می رود، کم شانس ترین تیم برای بقا است.

شاگردان میثاقیان از یک سو باید پرسپولیس را در مشهد ببرند و از آن طرف هم چشم انتظار چند نتیجه دیگر باشند تا با خوش اقبالی در لیگ برتر بمانند. پرسپولیس اما از یک سو می‌تواند به این بازی به چشم یک بازی تدارکاتی قبل از دیدار آسیایی‌اش مقابل الوحده نگاه کند و از یک سوی دیگر هم باید به خاطر حیثیت خودش و شرافت فوتبال با همه قوا در این بازی به میدان آید.

پرسپولیسی‌ها که به تازگی یک بحران اختلاف با باشگاه و هواداران شان را هم پشت سر گذاشته‌اند، باید برای دلجویی از هواداران شان لیگ را با پیروزی به پایان برسانند تا قهرمان، پایانی تلخ و توام با شکست نداشته باشد. ضمن اینکه دو تیم دیگر انتهای جدولی چشم به فوتبال پاک و جوانمردانه پرسپولیس دارند تا حقی از آنها ضایع نشود.

* گسترش فولاد - صنعت نفت آبادان؛ جدال بی روح شاگرد و استاد

قطعا نه گسترش فولاد و نه صنعت نفت انگیزه‌های جدولی برای این دیدار ندارند. اما شاید تقابل فیروز کریمی و فراز کمالوند در قالب استاد و شاگرد در این دیدار دیدنی باشد. کمالوند که خود سالهای قابل توجهی به عنوان دستیار فیروز کریمی در تیم های مختلف کار کرده است، حالا باید به عنوان سرمربی تیم گسترش از تیم صنعت نفت با مربیگری فیروز کریمی میزبانی نماید.

نتیجه این دیدار هرچه هم که باشد نه روی سرنوشت این دو تیم تاثیر دارد و نه روی سرنوشت هیچ تیم دیگری در لیگ برتر. تنها پیروزی در این دیدار می تواند جایگاه تیم برنده را در جدول بهبود بخشیده و شرایط سرمربی برنده را نزد مدیران باشگاهش بهتر نماید

* سایپا - ماشین سازی؛ بیم سقوط مقابل تیم سقوط کرده

ماشین سازی که سقوطش به لیگ دسته اول از دو سه هفته قبل قطعیت یافت، میهمان سایپایی است که این تیم هم خطر سقوط را احساس می‌کند. ممکن است ماشین سازی سقوط کرده اتفاقی را رقم بزند که حریف امروزش را هم با خود به لیگ دسته اول ببرد.

سایپا در این فصل بسیار دور از انتظار نتیجه گرفته و حالا در هفته پایانی خطر سقوط را احساس می‌کند. چنانچه در این هفته سیاه جامگان مقابل پرسپولیس و صبا مقابل استقلال خوزستان برنده شود و سایپا مغلوب ماشین سازی شود، این تیم حسین آقای فرکی است که راهی رقابت های لیگ دسته اول کشور می‌شود.

نارنجی پوشان تهران اگر می‌خواهند بدون چشمداشت به نتایج دو بازی دیگر در لیگ برتر باقی بمانند، باید تیم سقوط کرده ماشین سازی را مغلوب کرده تا بتوانند در خانه خود جشن بقا بگیرند!

* ذوب آهن - پدیده؛ نیم نگاه ذوبی ها به تکرار سهمیه

این بازی برای رضا مهاجری و تیم پدیده یک بازی کاملا حیثیتی است. پدیده که با یک قرعه عجیب مواجه است و در چهار هفته پی در پی باید با چهار تیم بالانشین جدول مثل تراکتور، پرسپولیس، استقلال و ذوب آهن بازی کند، در حالی آخرین بازی فصل خود را انجام می‌دهد که مقابل تیم‌های اول تا سوم جدول در سه هفته متوالی شکست خورده و این تیم به هیچ وجه نمی‌خواهد هم لیگ را با شکست به پایان برساند و هم چهارمین شکست متوالی‌اش را تجربه کند.

ذوبی‌ها که یکی از تیم های نسبتا موفق ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم بوده‌اند، برای آنکه در صورت شکل گیری احتمالاتی بار دیگر یک حضور آسیایی را تجربه کنند چاره‌ای جز غلبه بر تیم پدیده ندارند.

شاگردان مجتبی حسینی که دیدارهای آسیایی حسابی زیر دندان شان مزه کرده است، باید این بازی را با پیروزی به اتمام برسانند و از سویی هم آرزو کنند تا همشهری شان مقابل استقلال مغلوب شود. ضمن این که برای قهرمانی تراکتورسازی در جام حذفی و تمدید محرومیت کویت توسط AFC هم دست به دعا شوند.

* تراکتورسازی - نفت؛ پیش بازی فینال جام حذفی

این آخرین باری نیست که تراکتورسازی و نفت در این فصل مقابل هم قرار می‌گیرند. چون این دو تیم باید یکبار هم در خرمشهر و در فینال جام حذفی با هم دیدار کنند. اما حساسیت این دیدار نمی‌تواند کم از حساسیت فینال جام حذفی باشد. به خصوص برای تراکتوری‌ها.

شاید جایگاه دوم و سومی خیلی برای تراکتورسازی تفاوت نداشته باشد. اما قطعا امیر قلعه نویی به هیچ وجه دوست ندارد در اولین سال حضور منصوریان در استقلال، تیمش یک پله پایین تر از استقلال قرار بگیرد. لذا پیروزی در این بازی برای قلعه نویی بسیار حائز اهمیت است.

البته نایب قهرمانی تراکتورسازی در لیگ و بالادست استقلال قرار گرفتن تنها در گروی پیروزی سرخ پوشان تبریز برابر شاگردان علی دایی نیست. چون نه تنها آنها باید این بازی را ببرند، بلکه باید چشم انتظار نتیجه بازی استقلال و سپاهان هم بنشینند.

* صبا - استقلال خوزستان؛ مرفاوی ببرد و لیگ برتری بماند

کار صبا برای بقا در لیگ برتر خیلی سخت نیست. این تیم تنها کافی است دیدار خانگی‌اش مقابل استقلال خوزستان را ببرد و بدون آن که به نتایج دیگر توجه کند در قم جشن بقا بگیرد. البته پیروز شدن مقابل تیم استقلال خوزستان نمی‌تواند به این سادگی ها هم باشد. قهرمان فصل قبل مسابقات در این فصل جایگاهی بهتر از هفتم جدول پیدا نکرده و در بهترین شرایط در پایان فصل تنها یک پله می‌تواند بالاتر بایستد.

آبی پوشان خوزستان که در اولین تجربه آسیایی شان حضور موفقی در این مسابقات داشتند و از شانس خوبی برای صعود به مرحله بعدی رقابت‌ها برخوردارند، تنها بهره‌ای که از این دیدار می‌برند استفاده از آن بعنوان یک بازی تدارکاتی برای حضور پرقدرت در آخرین دیدار آسیایی شان است.

* استقلال - سپاهان؛ انگیزه‌های متقابل دو تیم برای پیروزی

این بازی را می‌توان از یک حیث با اهمیت ترین و حساس ترین بازی های هفته دانست. این دیدار تنها دیداری است که هر دو تیم در دو سوی میدان انگیزه‌های جدولی دارند و امتیازات آن به لحاظ جدولی برای شان مهم است و در سرنوشت شان تاثیر گذار خواهد بود.

از یک سو علیرضا منصوریان و تیمش که به سختی خود را در نیم فصل دوم از رده‌های میانی جدول تا رده دوم بالا کشیده اند دوست ندارند با امتیاز از دست دادن در هفته آخر جایگاه دوم و سهمیه مستقیم آسیایی را به از دست بدهند و از یک سوی دیگر سپاهان هم برای آن که روزنه‌های امیدش برای راهیابی به رقابت‌های فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا بسته نشود، محکوم به پیروزی در این دیدار است.

شاید خاص ترین چهره این بازی «سرور جپاروف» هافبک ازبکستانی تیم سپاهان باشد. بازیکنی که در نیم فصل ابتدا جذب استقلال شد و به دلیل محرومیت استقلال از نقل و انتقالات به صورت قرضی راهی سپاهان شد.

اما حالا دو تیم بر سر این بازیکن جدال دارند تا بتوانند فصل آینده از او استفاده کنند. غایبان بزرگ دو تیم هم مسعود حسن زاده و هرایر مگویان هستند. اولی به دلیل مصدومیت و دومی به دلیل محرومیت قادر به همراهی کردن تیم شان نیستند.

تمام دیدارهای این هفته به صورت همزمان و از ساعت ۱۸ امروز برگزار می‌شود.