طي پيام تبريك به مناسب عيد فطر؛ واتيكان بر گفتگو با مسلمانان جهان تأكيد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از كاتوليك نيوز سرويس، كاردينال پل پوپارد رئيس شوراي پاپي گفتگوي بين اديان روز گذشته طي يك كنفرانس مطبوعاتي در چهلمين پيام سالانه به مسلمانان جهان به مناسبت عيد فطر بر ضرورت گفتگو با مسلمانان تأكيد كرد.

اين پيام به زبان فرانسه و با امضاء كاردينال پل پوپارد به عنوان رئيس شوراي پاپي گفتگوي بين اديان و دبير اين شورا ارائه شده است.

كاردينال پوپارد اظهار داشت: بحثهاي مرتبط با سخنراني پاپ به ويژه در نامه 38 عالم مسلمان به پاپ در تاريخ 15 اكتبر نه تنها نشان دهنده اهميت گفتگوي مسلمان و كاتوليك است بلكه علاقه مسلمانان براي شركت در اين فرآيند را نشان مي دهد.

كاردينال پوپارد روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه علما به پاپ، آن را تبادل ديدگاه ها و تعمق بر موضوع بنيادين سخنراني كه رابطه بين استدلال و ايمان توصيف كرد.

در پيام واتيكان به مناسبت پايان ماه رمضان آمده است كه مناقشه و اعتراضات به وجود آمده پس از سخنراني ماه سپتامبر پاپ در آلمان به وضوح نشان مي دهد كه اگر چه راه گفتگوي موثق دشوار بوده، اما در چنين زماني ضروري تلقي مي شود.

اظهارات پاپ بنديكت شانزدهم در دانشگاه رگنزبرگ درباره اسلام موجبات خشم بسياري از مسلمانان و انتقادات بين المللي شد، رهبر كاتوليكهاي جهان نيز به كرات نسبت به اين امر كه مسلمانان سخراني وي را توهين آميز دانستند ابراز تأسف كرد و شخصاً با سفراي كشورهاي اسلامي ديدار و بر اهميت گفتگو تأكيد كرد.

نكته محوري پيام امسال واتيكان به مناسب رمضان المبارك فراخوان مسيحيان و مسلمانان براي همكاري و ايجاد فرهنگها و جوامعي است كه ويژگي بارز آن عدالت و صلح باشد.

در اين پيام آمده است: در رويارويي با مشكلات دنيا، پذيرش دين، رهبران و مؤمنان دين در خطر قرار گرفته است. اگر نقش خود را به عنوان مؤمن ايفا نكنيم بسياري سودمندي دين و اتحاد زنان و مرداني كه در مقابل خداوند خضوع نشان داده را زير سؤال خواهند برد.

رئيس شوراي پاپي گفتگوي بين اديان در ادامه اين پيام تصريح كرد: جهان به مسلمانان و مسيحياني نياز دارد كه براي يكديگر ارزش قائل شده و شاهد عشق دوجانبه و همكاري نسبت به جلال خداوند و خير بشريت باشند.

خالد عكاشه رئيس بخش روابط با مسلمانان شوراي پاپي گفتگوي بين اديان نيز گفت: مسلمانان و كاتوليك ها نه تنها بايد نسبت به پيشرفتهاي گفتگو طي 40 سال گذشته بلكه بايد نسبت به اين حقيقت كه مي توانيم درباره مشكلات يكديگر صحبت كنيم، ابراز مسرت كنند.