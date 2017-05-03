تشکیل ۵۱۱ پرونده در تعزیرات حکومتی استان زنجان

مرتضی ممیزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تشکیل ۵۱۱ فقره پرونده از اول فروردین ماه سال ۹۶ تا ۱۲ اردیبهشت ماه در تعزیرات حکومتی استان زنجان خبر داد و گفت: از این تعداد ۴۳۵ پرونده مختومه شده است

وی اظهار کرد: در این راستا ۴۲۸ پرونده در بخش کالا و خدمات، ۶۲ پرونده در بخش قاچاق کالا، ۲۱ پرونده در بخش بهداشت بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان ارزش ریالی پرونده های مختومه شده را ۱۲ میلیارد و ۵۲۶ میلیون ریال اعلام کرد.

ممیزی تاکید کرد: بیشترین تخلفات در این بازه زمانی در استان زنجان عدم درج قیمت ۱۳ مورد، صادر نشدن فاکتور ۶۳ مورد، گران فروشی ۵۳ موردو عدم رعایت موازین بهداشتی ۳۸ مورد بوده است.

وی گفت: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی در جامعه است و این اداره در سه حوزه وظایف خود را انجام می دهد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان زنجان تصریح کرد: رسیدگی به تخلفات اعم از گران فروشی، کم فروشی، احتکار، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت قوانین نظام صنفی و اجحافی که از سوی برخی صنوف در حق مصرف کنندگان انجام می شود از جمله وظایف این اداره است.

ممیزی یاد آورشد: این اداره صلاحیت رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی و حقیقی را داشته و بر اساس ماده ۱۸ قانون، تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات را دارد.