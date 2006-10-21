بيش از نيمي از آمريكايي ها اعضاي كنگره را فاسد مي دانند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي ان ان، بنابر اين نظر سنجي، نيمي از شهروندان آمريكايي بر اين اعتقاد هستند كه نماينده آنها در كنگره آدم نادرستي است كه اين ميزان نسبت به آغاز سال جاري ميلادي 12 درصد افزايش را نشان مي دهد.

همچنين اكثريت نظردهندگان در اين نظرسنجي كه از يك هزار و 12 نفر صورت گرفته است هنوز نمي دانند كه احزاب چگونه به وظايف خود در كنگره عمل مي كنند و در حاليكه تنها 42 درصد از نحوه انجام وظيفه دموكراتها ابراز اطلاع مي كنند در همين حين بيش از نيمي از آنها يعني 54 درصد از اين امر ابراز بي اطلاعي مي كنند.

در مورد جمهوريخواهان 36 درصد از نحوه انجام وظيفه نمايندگان خود مطلع هستند در حاليكه ميزان و درصد افرادي كه ابراز بي اطلاعي مي كنند 61 درصد است.

در ماه ژانويه يعني آغاز سال، 22 درصد از نظردهندگان، نمايندگان خود در كنگره را آدم درستي مي دانستند.

تحليلگران افزايش فساد اداري، مالي و اخلاقي اعضاي كنگره همچون "مارك فولي"، "دنيس هسترت"، "باب ني"، "ويليام جفرسون" و "تام ديلي" را از عوامل سلب اعتماد و اطمينان شهروندان آمريكايي به نمايندگان منتخب خود مي دانند.