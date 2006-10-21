  1. بین الملل
  2. سایر
۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۹:۵۲

بر اساس يك نظر سنجي اعلام شد:

بيش از نيمي از آمريكايي ها اعضاي كنگره را فاسد مي دانند

يك نظرسنجي نشان مي دهد كه نيمي از آمريكائيها اعضاي كنگره اين كشور را افرادي فاسد مي دانند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سي ان ان، بنابر اين نظر سنجي، نيمي از شهروندان آمريكايي بر اين اعتقاد هستند كه نماينده آنها در كنگره آدم نادرستي است كه اين ميزان نسبت به آغاز سال جاري ميلادي 12 درصد افزايش را نشان مي دهد.

همچنين اكثريت نظردهندگان در اين نظرسنجي كه از يك هزار و 12 نفر صورت گرفته است هنوز نمي دانند كه احزاب چگونه به وظايف خود در كنگره عمل مي كنند و در حاليكه تنها 42 درصد از نحوه انجام وظيفه دموكراتها ابراز اطلاع مي كنند در همين حين بيش از نيمي از آنها يعني 54 درصد از اين امر ابراز بي اطلاعي مي كنند.

در مورد جمهوريخواهان 36 درصد از نحوه انجام وظيفه نمايندگان خود مطلع هستند در حاليكه ميزان و درصد افرادي كه ابراز بي اطلاعي مي كنند 61 درصد است.

در ماه ژانويه يعني آغاز سال، 22 درصد از نظردهندگان، نمايندگان خود در كنگره را آدم درستي مي دانستند.

تحليلگران افزايش فساد اداري، مالي و اخلاقي اعضاي كنگره همچون "مارك فولي"، "دنيس هسترت"، "باب ني"، "ويليام جفرسون" و "تام ديلي" را از عوامل سلب اعتماد و اطمينان شهروندان آمريكايي به نمايندگان منتخب خود مي دانند.

کد مطلب 396874

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها