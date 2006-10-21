حوزه بهزيستي معدني بكر براي هنرمندان و سينماگران است

به گزارش خبرگزاري مهر، محمدجواد جعفريان مدير كل دفتر رياستي سازمان بهزيستي در نشست مشترك جمعي از مسئولان سازمان بهزيستي و اعضاء شوراي برگزاري نخستين جشنواره فيلم بهزيستي با اعلام اين مطلب افزود: "سينماي ايران بخش عظيمي از موفقيت‌ها و درخشش‌هاي برون مرزي‌ خود را مديون حوزه بهزيستي و آسيب‌ديدگان اجتماعي است."



وي ادامه داد: "شايسته است با رويكرد‌ها و نگاههاي دقيق‌تر و واقعي‌تري اين عرصه از طريق سينماي كشور انعكاس يابد. جشنواره فيلم بهزيستي شكل متكامل و بلوغ يافته همه حركت‌هاي هنري قبلي و جشن‌هايي است كه تاكنون به صورت پراكنده و تجربي برپا شده و طليعه حركتي پايدار و اميدبخش است."



جعفريان با بيان اينكه ورود به عرصه سينما و بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي صنعت سينما و مكانيسم‌هاي هنري و فرهنگي جزو سياست‌ها و رويكرد‌هاي جديد سازمان بهزيستي است خاطرنشان كرد: "در همين راستا بعد از برگزاري جشنواره فيلم بهزيستي ما جشنواره رسانه‌اي بهزيستي را نيز پيش رو داريم."



خبر ديگر از جشنواره فيلم بهزيستي اينكه فيلم سينمايي "زندان زنان" و فيلم مستند "من، اتاقم و دوستانم" از ساخته‌هاي منيژه حكمت در نخستين جشنواره فيلم بهزيستي شركت مي‌كند.

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