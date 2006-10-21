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۲۹ مهر ۱۳۸۵، ۲۰:۳۰

در پايان ششمين روز ثبت نام؛

76 نفر براي انتخابات شوراي اسلامي شهر شيراز ثبت نام كردند

در ششمين روز ثبت نام انتخابات شوراي اسلامي شهر شيراز 76 نفر نام نويسي كردند.

به گزارش خبرنگار "مهر" در شيراز، در شهرهاي تابعه شهرستان شيراز 55 نفر و در بخشهاي تابعه شهرستان شيراز نيز 477 نفر مبادرت به ثبت نام نموده اند.

گفتني است در ليست ثبت نام كنندگان امروز شواري اسلامي شهر شيراز نام 8 زن نيز به چشم مي خورد.

کد مطلب 396892

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