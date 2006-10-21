76 نفر براي انتخابات شوراي اسلامي شهر شيراز ثبت نام كردند

به گزارش خبرنگار "مهر" در شيراز، در شهرهاي تابعه شهرستان شيراز 55 نفر و در بخشهاي تابعه شهرستان شيراز نيز 477 نفر مبادرت به ثبت نام نموده اند.

گفتني است در ليست ثبت نام كنندگان امروز شواري اسلامي شهر شيراز نام 8 زن نيز به چشم مي خورد.