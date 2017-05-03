سیلاب عشایر بختیاری را غافلگیر کرد

بیژن طاهری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سیلاب ۲۰۰ نفر از عشایر بختیاری در حال کوچ را غافلگیر کرد، اظهار داشت: شب گذشته بارش رگباری شدید باران در شهرستان کوهرنگ موجب ایجاد سیلاب شد که مشکلات بسیار زیادی برای عشایر در حال کوچ ایجاد کرد.

وی عنوان کرد: بارش شدید باران موجب ایجاد سیلاب شد که ۲۰۰ نفر از عشایر بختیاری را که از استان خوزستان در حال کوچ به شهرستان کوهرنگ بودند، غافلگیر کرد.

مدیر جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ عنوان کرد: خوشبختانه تلفات جانی در این حادثه گزارش نشده است اما سیلاب به آذوقه ولوازم عشایر خسارت ایجاد کرده است.

وی تاکید کرد: هم اکنون کوچ عشایر به همراه دام های خود از مناطق گرمسیر استان خوزستان به این استان آغاز شده است و نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ در آمادگی کامل برای امداد رسانی احتمالی به عشایر هستند.