خصوصي سازي به معناي رفع مسئوليت نيست

اسدالله عباسي - عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: يكي از معضلاتي كه در ساليان اخير با آن مواجه هستيم اين است كه نهادهاي دولتي هر جا كه در امور خدماتي به بن بست مي رسند اقدام به واگذاري اين امور به بخش خصوصي كرده و خود را از آنها مبرا مي كنند لذا خصوصي سازي خدمات رفاهي نبايد مسئولين آموزش عالي را از وظايفشان مبرا كند.

وي افزود: بهره گيري از امكانات بخش خصوصي با مديريت و نظارت و ابتكار عمل وزارت علوم يك حركت خوب است اما اينكه يك ساختماني از بخش خصوصي اجاره شود و دانشگاه ها هيچ گونه مسئوليتي در قبال دانشجويان ساكن در خوابگاه هاي خصوصي نداشته باشند از منطق دور است.

عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: واگذاري كليه اختيارات به بخش خصوصي و فقدان هيچ گونه نظارتي بر آن در كنار عدم تناسب امكانات رفاهي دانشگاه ها با آمار متقاضيان مي تواند زمينه اي را فراهم كند كه كيفيت خدمات بخش خصوص كاهش يابد.

عباسي يادآور شد: خصوصي سازي خدمات رفاهي دانشجويان چنانچه در قالب مكانيسم تعريف شده و نظام مندي صورت گيرد يك فرآيند موثر در تحقق سند چشم انداز 20 ساله نظام و برنامه چهارم توسعه است اما در خصوص خدمات آموزشي بايد آموزش عالي با رعايت روحيات دانشجويان توسعه پيدا كند تا چالش برانگيز نباشد.