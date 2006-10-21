دستكم 69 نفر در حمله اي به جنوب بغداد كشته و زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، اين منبع پليس عراق در گفتگو با خبرگزاري رسمي كويت "كونا" افزود: پنچ گلوله خمپاره امروز به بازاري در شهرك محموديه اصابت كرد كه به كشته شدن 9 نفر و زخمي شدن 60 نفر ديگر انجاميد و درجريان اين حمله شمار زيادي از فروشگاهها در آتش سوختند.

در همين حال، شاهدان عيني به خبرگزاري كونا گفتند كه يك فروند هواپيماي جنگي آمريكا امروز دفتر وابسته به مقتدا صدر در شهرك الصويره در استان الواسط عراق را با بيش از چهار فروند موشك هدف قرار داد كه در جريان آن تعدادي از نيروهاي صدر كشته يا زخمي شدند، اما به علت استقرار نيروهاي عراقي و آمريكايي امكان تعيين شمار دقيق تلفات ميسر نشده است.