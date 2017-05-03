همایش تجلیل از فرهنگیان بردخون برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ظهر چهارشنبه در این آیین اظهار داشت: معلمی رسالتی مهم و وظیفه‌ای خطیر در برابر جامعه و انسانیت است.

عبدالکریم سیاسی‌نژاد افزود: همه باید کار معلمی را به عنوان یک رسالت و مسئولیت اجتماعی و فردی و سعادت و نعمتی ارزشمند بدانیم و نسبت به این امر مهم و سرنوشت ساز شناخت داشته باشیم و برای انجام خدمت صادقانه بکوشیم.

وی بیان برخی اظهارات و اشاعه دروغ در جامعه را نگران‌کننده خواند و اضافه کرد: متاسفانه در مناظرات و تبلیغات انتخاباتی اطلاعات دروغ و به دور از واقعیت بیان می‌شود که از مدار اخلاق خارج است و به سوی بی انصافی می رود پس نیاز است چارچوب‌های اخلاقی را حتی اگر به زیان ما باشد، حفظ کنیم.

سیاسی نژاد با اشاره به اینکه همواره شیفته دانش و دانایی باشیم، خاطرنشان کرد: تا دو هفته آینده مطالبات فرهنگیان استان پرداخت می شود و تمام تلاش خود را برای پاسخ به خواسته ها و فعالیت های فرهنگیان عزیز استان بوشهر به کار می‌گیریم.

معاون پشتیبانی و توسعه مدیریت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر به شخصیت برجسته استاد مطهری اشاره کرد و گفت: این معلم بزرگوار و استاد فرهیخته به دنبال رفع نیازهای فکری جامعه و تولید اندیشه در بین مردم بود و هیچگاه دست از کار و تلاش و مطالعه نکشید و عاقبت به آرزویش که شهادت بود، دست یافت.

پیشرفت هر کشور مدیون تلاش معلمان است

ظهیر محمودی رئیس اداره آموزش وپرورش منطقه بردخون در همایش فرهنگیان منطقه بردخون اظهار داشت: بدون تردید توسعه و پیشرفت هر کشور مدیون تلاش معلمان است و اگر معلمان فعالیت درخشانی داشته باشند آن جامعه به قله‌های موفقیت می‌رسد.

وی با بیان اینکه تجلیل از معلمان یعنی هموارکردن مسیر توسعه کشور و توسعه علمی و فکری و فرهنگی نیاز اصلی جامعه است، افزود: ایثار و هنر معلم بی نظیر و بی بدیل است زیرا تولید علم تنها با مغز متفکر و دستان توانای معلمان انجام می شود.

محمودی اضافه کرد: مقام و رسالت معلم قابل بیان و تقدیر نیست چرا که مسئولیت و کار معلمان همان رسالت بزرگ پیامبران است و شهید مطهری بزرگ معلمی بود که هدفش را پیشرفت جامعه بشری و تقویت مبانی دینی، علمی و اخلاقی قرار داد.

رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه بردخون شاخص ترین افراد هر جامعه را معلمان دانست و گفت: همه بزرگان، افتخارات و نام آوران منطقه به نوعی معلم بوده اند و این نشان از شخصیت برجسته معلم و کرامت آنها در بین مردم است.

وی از اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانش آموزان و حامیان آن در منطقه و استان تقدیر کرد و ادامه داد: با توجه به کمبود فضای آموزشی پنج کلاس درس در منطقه احداث می‌شود اما نیازمند همراهی و مشارکت مسئولان و خیران در زمینه ساخت فضاهای آموزشی و پرورشی در بردخون هستیم.

در ادامه از فرهنگیان برتر و نمونه تجلیل شد و برنامه هایی نظیر سرود، مسابقه، اهدای جوایز، پخش کلیپ فعالیت ها و خاطرات اجرا گردید.

در این همایش مسئولان منطقه، شهرستان، دهیاران، شوراهای اسلامی، فرهنگیان و نماینده اولیاء دانش آموزان نیز حضور داشتند.