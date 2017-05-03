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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۳۹

هیلاری: انتخابات ۲۷ اکتبر برگزار می‌شد پیروز می‌شدم

هیلاری: انتخابات ۲۷ اکتبر برگزار می‌شد پیروز می‌شدم

نامزد مغلوب انتخابات ریاست جمهوری آمریکا سخنان قبلی خود در باب شکست را تکرار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، با وجودیکه انتخابات آمریکا تمام و برنده و بازنده آن مشخص شده، هیلاری کلینتون نامزد بازنده همچنان دلایلی را که پیشتر به عنوان علل شکستش مطرح کرده بود تکرار می کند.

او در یک گفتگوی تلویزیونی با «کریستین امانپور» در شبکه سی ان ان، با حالتی احساسی و تلخ و به ظاهر صادقانه، روسیه و «جیمز کومی» رئیس اف بی آی را مسئول شکست خود معرفی کرد و گفت: اگر انتخابات ۲۷ اکتبر برگزار می شد، من اکنون رئیس جمهور شما بودم. من در مسیر برنده شدن بودم که جیمز کومی (رئیس اف بی آی) و ویکی لیکس که به روسیه وابسته است در ۲۸ اکتبر مردمی را که می خواستند به من رأی دهند نسبت به من بدبین کردند. به نظرم شواهد متقن و قانع کننده ای برای این امر (اقدامات مخرب آنها) وجود دارد.

البته ترامپ نیز ساکت ننشست و در توییتر به رقیب سابقش پاسخ داد. او در پست توییتری اش، ضمن تکرار ادعاهایش مبنی بر تقلبی که باعث شد رأی مردمی کلینتون بالاتر از او شود نوشت: جیمز کومی بهترین اتفاقی بود که برای هیلاری کلینتون افتاد! او از بسیاری از کارهای بد وی چشم پوشی کرد. داستان ترامپ و روسیه نیز بهانه دموکراتها برای توجیه شکستشان است.

اکنون گمانه زنی هایی مطرح می شود مبنی بر اینکه هیلاری کلینتون قصد دارد برای انتخابات سال ۲۰۲۰ دوباره نامزد شود، گرچه برخی تحلیلگران چنین چیزی را بعید می دانند.

کد مطلب 3969078

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