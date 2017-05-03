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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

در پی سخنان جهانگیری؛

دفتر رئیس جمهور سابق خواستار اختصاص وقت برای پاسخ به اتهامات شد

دفتر رئیس جمهور سابق خواستار اختصاص وقت برای پاسخ به اتهامات شد

درپی سخنان جهانگیری علیه دولت قبل دفتر رئیس دولت نهم و دهم با ارسال نامه ای خطاب به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، خواستار اختصاص وقت قانونی برای پاسخگویی به اتهامات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال پخش اظهارات اسحاق جهانگیری کاندیدای ریاست جمهوری از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی ایران علیه دولت قبل، دفتر رئیس دولت های نهم و دهم با ارسال نامه ای خطاب به کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات، خواستار اختصاص وقت قانونی برای پاسخگویی به اتهامات و افترائات جهانگیری شد.

متن این نامه به شرح زیر است : 

کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری

سلام علیکم

مطلعید که ما هیچ کاندیدا و نماینده ای در انتخابات فعلی ریاست جمهوری نداریم. آقای اسحاق جهانگیری به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری در برنامه ساعت ۲۲ سیما سه شنبه مورخ ۱۲/۰۲/۹۶ بیش از پانزده دقیقه، با ارائه مطالب و آمار کذب و نسبت دادن اتهامات بی اساس و تشویش اذهان عمومی به دولت های نهم و دهم، مرزهای قانون و اخلاق را به طور کامل زیر پا گذاشت.
نظر به اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۶۴ اصلاحی مورخه ۹۱/۱۰/۲۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۳۰ الحاقی مورخه ۲۳/۳/۱۳۸۸ به قانون اساسنامه سازمان صدا و سیما، لازم است جهت پاسخگویی، وقت قانونی به فوریت تخصیص و به این دفتر اعلام گردد.  

دفتر رییس دولت های نهم و دهم

کد مطلب 3969093
هادی رضایی

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    نظرات

    • مرضیه بناری IR ۱۵:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام ؛ ما نیز شنیدیم و درخواست میکنیم آقای احمدی نژاد پاسخ دهد .
    • حسين كاظم پور IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بايد اجازه دهند كه پاسخ دهد يا واقعا معلوم مي شود در طول چهار سال به ناحق به او اتهام نزده اند و يا مظلوميت خود را ثابت مي كند

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