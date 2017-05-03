به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری قبل از دیدار روز پنجشنبه برابر سپاهان به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ گفت: یک بازی سرنوشت ساز و سخت را در پیش داریم چرا که حریف ما به دنبال چهارمی است و ما هم می خواهیم عنوان دومی را از آن خود کنیم.

وی افزود: بعد از بازی با پدیده تمام وقت خود را گذاشته ایم تا بتوانیم سپاهان به عنوان یکی از بهترین تیم ها را شکست دهیم. از هواداران هم می خواهیم که ما را تنها نگذارند. ان شالله فردا تنها نباشیم و بتوانیم با یک استادیوم پر از تماشاگر سه امتیاز این بازی را از آن خود کنیم.

منصوریان در مورد حضور در مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا گفت: فوتبال لبه های خیلی تیزی دارد و اگر یک لحظه تمرکز خود را از دست بدهید شاید خیلی چیزها را از دست بدهیم. ابتدا باید صعودمان را قطعی کنیم. ترجیح ما این است که بتوانیم التعاون را شکست دهیم. با این حال باید ببینیم فدراسیون برای میزبانی از عربستانی ها چه کرده است.

وی ادامه داد: بازی کردن در عمان برای تیم های ایرانی یک تفکر آماتور بوده است که از سوی مسئولان در نظر گرفته شده است. انتخاب عمان تفکر حرفه ای نبوده است. باید فضا را برای تیم های عربستانی می بستیم. بازی پرسپولیس و الهلال را نگاه می کردم و ما هم دلهره داشتیم. وقتی به ورزشگاه نگاه می کردیم تمام هواداران الهلال نشسته بودند.

سرمربی استقلال ادامه داد: از ابتدا انتخاب عمان اشتباه بود. با این حال ما با تمام توان تلاش می کنیم که در آخرین دیدار مرحله مقدماتی هم به پیروزی برسیم و به مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا صعود کنیم.

منصوریان در مورد مذاکره با دستیار کارلوس کی روش گفت: مذاکرات ابتدایی با میک درموت صورت گرفته است و بنده علاقه زیادی داریم که ایشان به ما کمک کند. اگر به نقطه مشترک برسیم بسیار خوشحال می شوم که بتوانیم با هم همکار باشیم.

وی در مورد بازی کردن امید نورافکن برای دو تیم گفت: امید الان در استقلال بازی می کند و در اختیار ماست. هر دو تیم منافع ملی را در نظر می گیرند اما نورافکن فعلا در اختیار ماست و با وی ادامه خواهیم داد.

منصوریان در مورد حضور جباروف در سپاهان گفت: فعلا به بازی با سپاهان فکر می کنم و به مسائل دیگر کاری نداریم. با این حال برای چندمین بار تاکید می کنم که جباروف بازیکن استقلال است و فردا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه قطعا او بازیکن استقلال خواهد بود.