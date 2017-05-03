دعوت ۹ فوتبالیست گلستانی به اردوی استعدادیابی نوجوانان و جوانان

قاسم کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مرحله نخست اردوی استعدادیابی بازیکنان زیر ۱۶ سال فوتبال کشور از چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت به مدت دو روز در همدان آغاز شد.

وی افزود: ۵۴ بازیکن از سوی فدراسیون فوتبال به این اردوی استعدادیابی دعوت شده‌اند که امیررضا جرجانی، اشکان مختوم، محمد جلیل نسب و علیرضا حاج محمدی از استان گلستان نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

رئیس هیئت فوتبال گلستان تصریح کرد: مرحله نخست اردوی استعدادیابی بازیکنان زیر ۱۹ سال فوتبال کشور هم از پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت به مدت دو روز در همدان آغاز می‌شود.

کوهستانی ادامه داد: ۴۲ بازیکن از سوی فدراسیون فوتبال به این اردوی استعدادیابی دعوت شده‌اند که محمد پورقاز، علیرضا امیرخانی، محمد کوهساریان، محمد مرایی و محمدرضا میرشکاری از استان گلستان نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

وی یادآور شد: استان گلستان همواره بازیکنان زیادی در رده‌های پایه تیم‌های ملی فوتبال داشته و امیدواریم نفرات دعوت شده به اردوهای استعدادیابی بتوانند به تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان راه پیدا کنند.