شهرداری کامیاران میهمان خود تیم چوکای تالش را مغلوب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته سه باشگاه های کشورشامگاه چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه در شهرهای مختلف پیگیری شد.

در این مرحله تیم شهرداری کامیاران نماینده استان کردستان در هفته هفدهم این رقابت ها در استایوم آزادی رأس ساعت ۱۵:۳۰ به مصاف میهمان خود چوکای تالش رفت.

در این دیدار شهرداری کامیاران توانست پس از چند هفته تساوی های مکرر به بُرد دست پیدا کرد و موفق شد حریف را با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب کند.

نماینده استان کردستان در هفته هیجدهم رقابت های فوتبال لیگ دسته سوم کشور روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه میهمان صنعت ساری خواهد بود.

تیم شهرداری کامیاران در گروه شمال قرار دارد و با تیم های مقاومت ساری، شهدای رزکان کرج، اتحاد ساری، خوشه طلایی ساوه، آبسکون آلومینیوم تهران، مقاومت تهران، چوکای تالش، ملی پوشان تبریز و صنعت ساری هم گروه است.

مختار آذرآباد، حامد رضاپور، حسین ابوالفتحی، بلال وکیلی، محمد قلوزی، جلیل نوربخش، مسلم فریدی، محمد خادمی، صابر محمدی، کیوان مارابی و سیوان رحیم پور در ترکیب تیم شهرداری کامیاران قرار دارد و مسعود مرادی سرپرست، حمیدرضا امامی سرمربی، فریدون فاتحی و مهرداد بدرودیان به عنوان مربی این تیم را هدایت می کنند.