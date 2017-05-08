هدیه جهانگیری و رامبدجوان برای یک خانم پولدار!

مجله مهر: استفاده از نام افراد شناخته شده برای معروف شدن ماجرای تازهای نیست؛ یکبار کسی شمارههایشان را میفروشد و پول به جیب میزند، بار دیگر با عکسهایشان کاسبی میکند و یکبار هم کسی خودش را دوست فلانی معرفی میکند و در ازای دریافت پول امکان دیدار با این فرد را به وجود میآورد. البته در میان همه اینها، استفاده از چهرههای سرشناس برای راهاندازی کسب و کار جدید هم رونق فراوانی دارد که گاه به شکل نا به هنجار آن نمایان میشود.
امروز با گسترش شبکههای مجازی، دیگر پخش شدن شماره هنرمندان یا جعل هویت افراد شناخته شده، اتفاق عجیبی نیست؛ کما اینکه بازیگرانی مانند محمدرضا گلزار یا بهنوش بختیاری، صدها پیج در شبکههایی مانند اینستاگرام دارند که هیچ کدام مربوط به آنها نیست. لو دادن شماره هنرمندان هم به همین شکل بازار داغی برای جمع کردن فالوور به راه انداخته است؛ از همین رو برخی از این افراد بارها شمارههای خود را عوض میکنند.
در میان همه این تدابیر، تبلیغ از طریق استفاده از افراد چهره امری پذیرفته شده و معمول در دنیای تبلیغات است. این اتفاق در اکثر کشورها رخ میدهد و بخش قابل توجهی از درآمد افراد چهره به خصوص هنرمندان و ورزشکاران را تشکیل میدهد. تا اینجای کار، دو طرف از این همکاری راضی هستند و مشتری نیز منتفع میشود اما ماجرا وقتی جالب میشود که متوجه شوید تمام تبلیغاتی که پیش روی شما گذاشته میشود، دروغی بیش نیست و روح افرادی که نام آنها برده شده، از این واقعه خبر هم ندارد.
تاجگلهای میلیونی از جهانگیری، ظریف، رامبد جوان و معتمدآریا
خبرنگار مهر این بار با فردی مواجه شده است که ادعای دستیابی به افتخارات بینالمللی در سینما دارد، برای بدست آوردن اعتبار حاضر شده، هزینه چند ده میلیون تومانی چندین تاج گل را به جان بخرد و نام افراد معروف را به عنوان هدیه دهنده روی آنها حک کند! لابی ساختمانی در شمال تهران، هفته گذشته میزبان بیشتر از ۱۰ تاج گل چندین میلیون تومانی بود که هر کدام از آنها حاوی کارت تبریکی از سوی معاون رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، بازیگران چهره، خوانندگان پاپ، مجریان معروف و... بود!
فردوسیپور: چه خوبه با شما هموطن بودن!
ماجرا از لابی یک برج مسکونی در شمال تهران شروع شد؛ بیش از ۱۰ تاج گل برای تشکر از خانمی که نامش حتی برای گوگل هم آشنا به نظر نمیرسید هدیه آورده شده بودند. روی هر کدام از این تاج گلها برگهای نصب شده بود تا از زحمات و تلاشهای این خانم که به نظر میرسید برای نام ایران و ایرانی تلاش زیادی کرده، توانسته قله رفیعی را فتح کند و پرچم ایران را بالا ببرد، تشکر کند؛ قلهای که نه کسی میداند چیست و نه میداند کجاست!
روی این کارت تبریکها، نامهای مهمی دیده میشد؛ از محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری تا رامبد جوان، فاطمه معتمدآریا و عادل فردوسیپور! همگی یکصدا از فعالیتهای این خانم که به نظر میرسد در سکوت کاملا خبری هم بوده، تشکر کرده بودند.
تا جاییکه ظریف او را «دختر هنرمندم» خطاب کرده بود و معتمدآریا لقب «همکار مهربان و دوستداشتنیام» را به ایشان داده بود. حتی رامبد جوان عبارت «سفیر توانا و زبان گویای فرهنگ و تمدن ایرانی» را برای کارت تبریکش انتخاب کرده و فردوسیپور هم با عبارت «چه خوبه هموطن شما بودن» از او تعریف کرده بود.
رامبد جوان، معتمدآریا و فردوسیپور تکذیب کردند!
این ماجرا سبب شد که برای گفتوگو با این خانم پیشقدم شویم و درباره جایزه افتخاری که موجب این حجم از تبریکها شده است، صحبت کنیم، حال آنکه پیگیریهای خبرنگار مهر از برخی از هنرمندان نامبرده نشان میدهد که هیچکدام از این افراد خانمی با این نام را نمیشناسند که بخواهند برایش گل بفرستند! به عنوان مثال، رامبد جوان تاکید کرد که نه تنها این فرد را نمیشناسد و بلکه ارسال گل برای فردی که نام او را هم نشنیده، منطقی نیست! مجری خندوانه همچنین میگوید که در اینباره با فاطمه معتمدآریا، عادل فردوسیپور و برزو ارجمند هم صحبت کرده و همگی از ارسال تاج گل برای فردی با این نام اظهار بیاطلاعی کردهاند.
اجازه ندارم صحبت کنم!
پس از این اتفاق، خبرنگار مهر با حضور در این مجتمع مسکونی در ابتدا با نگهبان صحبت کرد. نگهبان مجتمع اطلاعات دقیقی از اینکه این خانم رویاپرداز کیست و یا کارش چیست نداشت و میگفت که گویا جایزهای را در فرانسه به نام ایران دریافت کرده و به قدری ارزش معنوی آن بالا بوده که حتی از دفتر ریاست جمهوری و وزیر خارجه برای تشکر از او و فعالیتهایش گل فرستادهاند!
از نگهبان درخواست میکنم با خانم رویاپرداز که در آن ساختمان زندگی میکند، تماس بگیرد و بگوید میخواهم نام جایزهای که گرفته و توانسته اینهمه برای ایران افتخار آفرین باشد را بگوید یا حتی مصاحبهای کند که دیگران هم از کارهای او باخبر شوند، اما این خانم با بیان اینکه اجازه ندارد مصاحبه کند، حتی نام جایزه و فعالیتش را هم نگفت؛ البته به اینکه کدام بخش و کجا و چطور به او اجازه نمیدهند را نیز اشارهای نکرد!
اصرار مکرر خبرنگار مهر برای گفتوگو با این خانم نتیجهای در بر نداشت و جواب همان یک جمله «اجازه مصاحبه ندارم» بود؛ حال آنکه پیگیریهای خبرنگار مهر نشان میدهد که حداقل چهار تاج گل مربوط به اهدا کنندگانشان نیست و میتوان نتیجه گرفت که احتمالا وزیر امور خارجه و معاون رئیس جمهور هم از این ماجرا بیاطلاع هستند. با جستجوهای مرتبط در سایت خانه سینما، گوگل و اطلاعات شخصی خبرنگاران حوزه فرهنگ و هنر، فعلا نه خبری از نام و نشان این فرد وجود دارد و نه از جایزه. گویا کاسهای زیر نیم کاسه است؛ مگر آنکه در مقابل تکذیبیههای رامبد جوان، فاطمه معتمدآریا، عادل فردوسیپور و برزو ارجمند، یکی از افراد سیاسی نامبرده ماجرای اهدای تاج گل را تایید کند.
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