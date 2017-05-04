شرکت ۷۸۰ دانش آموز پسر دوره متوسطه در مسابقات استانی قرآن، عترت

حجت الاسلام علی انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن، عترت و نماز گفت: ۷۸۰ دانش آموز پسر دوره متوسطه مدارس استان در مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت و نماز شرکت کردند.

وی افزود: در سال تحصیلی جاری، سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن، عترت و نماز برگزار می شود که در این دوره از مسابقات دانش آموزان پسر و دختر و فرهنگیان خواهر و برادر حضور دارند.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش قزوین خاطر نشان کرد: مسابقات دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه در روز ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار شد که ۳۹۰ دانش آموز از ۱۴ ناحیه و منطقه استان در ۱۴ رشته به رقابت پرداختند.

انصاری تصریح کرد: مسابقات دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه نیز در روز ۱۳ اردیبهشت ماه برگزار شد که در این مسابقات ۳۹۰ دانش آموز از ۱۴ ناحیه و منطقه استان حضور داشتند و در ۱۴ رشته رقابت کردند.

وی تأکید کرد: در پایان هر روز برگزاری مسابقات بالغ بر ۹۵ دانش آموز برگزیده مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند.

انصاری اضافه کرد: مسابقات قرآن شامل رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ عمومی و حفظ ویژه «در چند بخش» و مفاهیم است، مسابقات عترت نیز در رشته های نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و مداحی و مسابقات نماز در رشته های احکام، اذان و انشای نماز برگزار می شود.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش قزوین در ادامه گفت: مسابقات فرهنگیان در دو گروه خواهر و برادر در روز ۱۴ اردیبهشت ماه در کانون فرهنگی تربیتی رشد مینودر برگزار می گردد.