صاعقه جان جوان اندیکایی را گرفت

منوچهر ورناصری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت هفت صبح امروز پنج شنبه، جوان ۳۵ ساله ای به نام «جمشید یوسفی» که گوسفندان خود را برای چرا به ارتفاعات این شهرستان برده بود، بر اثر بروز صاعقه جان خود را از دست داد.

وی توضیح داد: صاعقه همچنین یکی از گوسفندان این جوان را نیز تلف کرده است.

ورناصری بیان کرد: در شهرستان اندیکا هر ساله یک یا دو نفر بر اثر بروز صاعقه جان خود را از دست می دهند و همه این موارد در ارتقاعات این شهرستان صورت می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیکا یکی از شهرستان های استان خوزستان در ایران است. این شهرستان در شمال شرقی استان خوزستان قرار دارد. از شمال غرب به لالی از جانب شمال به سردشت دزفول از طرف شمال و شمال شرق به استان چهارمحال و بختیاری از مشرق به ایذه و از جنوب به مسجدسلیمان محدود می‌شود. مرکز آن شهر قلعه خواجه است.

این شهرستان پیش از این بخشی در شهرستان مسجدسلیمان استان خوزستان بود. جریان تبدیل شدن بخش اندیکا به شهرستان از سال ۱۳۸۴ آغاز و در نیمه دوم سال ۸۶ نهایی شد. این شهرستان دارای ۵۹۵ روستا و آبادی، ۵ دهستان، ۳۳ هزار هکتار زمین کشاورزی و ۲۰۰ آثار تاریخی است. آب و هوای خوب و دو سد مسجد سلیمان و شهید عباسپور و همچنین جاده بازفت از پتانسیل‌های این شهرستان هستند.