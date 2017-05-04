به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری فرمانده انتظامی استان ایلام امروز در این آیین با تقدیر و تشکر از ابتکارعمل دفتر تحقیقات کاربردی استان در پرداختن به موضوعات کاربردی و حل مشکلات و نیازهای پژوهشی و مخصوصاً برای نگارش و تدوین این برنامه از کلیه ردهها خواست که طبق برنامه، همکاری خود را برای به موفقیتهای سازمانی مندرج در این سند، بکار ببندند.
در ادامه سرگرد صباح عباسی، رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان، در تشریح اهداف و انتظاراتی که در این سند در حال پیگیری است، بیان داشت: که در این سند، ۱۴ هدف اساسی جهت تأمین نظم و امنیت و افزایش سطح خدمترسانی پلیس در مقابله و پیشگیری از جرائم و توانمندسازی و تعالی رفتارها و ارتقای آموزش و مهارتها منظور شده که امیدواریم در پایان سال، اهداف کمی تعیین شده محقق شود.
گفتنی است در این سند که به الهام از منویات مقام معظم رهبری و تدابیر سردار فرماندهی محترم ناجا تدوین و تألیف شده، سیاست اقدامهای مهم انتظامی استان برای نیل به اهداف اساسی برای ردهها تبیین و تشریح شده است.
نظر شما