۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۲۵

وزیر علوم:

علت مسمومیت دانشجویان در شیراز در حال پیگیری است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: موضوع مسمومیت دانشجویان دانشگاه باهنر شیراز در حال پیگیری است و عمده دانشجویان درمان شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی امروز در حاشیه برگزاری دومین همایش ملی آموزش عالی تحت عنوان «سرآمدی آموزش» که در تالار علامه امینی دانشگاه تهران در حال برگزاری است، در جمع خبرنگاران در خصوص علت مسمومیت حدود ۱۰۹ نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر شیراز گفت: تا آخر شب گذشته که پیگیر مسئله بودم، عمده دانشجویان درمان شده‌اند، مسئله شاید عفونی یا گوارشی بوده و یا از موادغذایی ایجاد شده ولی هنوز علت اصلی آن مشخص نشده و در حال پیگیری موضوع هستیم.

وی در مورد عدم حضور خود در جلسه هیأت امنا در زمان برکناری دکتر میرزاده و اینکه آیا بدون حضور وی، جلسه‌ای برگزار شده، قانونی بوده و از قانونی بودن نیفتاده است، گفت: حتماً جلسه قانونی بوده است.

زهرا سیفی

    • مهدی IR ۱۱:۱۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
      به نظرم احتمال خرابکاری توسط مخالفین دولت برای ناکارآمد نشان دادن دولت وجود دارد. بخصوص فیلمی که در شبکه مجازی پخش شده که این ظن را تقویت میکند.

