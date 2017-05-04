رشد و توسعه همه جانبه شهرها در گرو آبادانی روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس امینی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد مسکن شاهرود با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان سمنان به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با بیان اینکه در سال اقتصاد مقاومتی اگر می خواهیم زمینه تولید و اشتغال در جامعه فراهم باشد باید به روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته توجه کنیم، ابراز داشت: تشکیل بنیاد مسکن در بدو پیروزی انقلاب نشان از درایت و عنایت ایشان به روستاها بود که خوشبختانه این نهاد تا به امروز توانست در این زمینه موفق عمل کند و باید سایر دستگاه های اجرایی نیز به گونه ای رفتار کنند تا انگیزه ماندن در روستاها افزون‌تر شود.

وی افزود: یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروز گریبانگیر جامعه است مهاجرت معکوس روستایی ها به شهرها محسوب می شود چرا که این امر تبعات و آسیب های اجتماعی بسیاری را به دنبال دارد و باید مسئولان و مدیران برای جلوگیری از آن چاره ای تدبیر کنند که مهمترین راهکار ایجاد فرصت های شغلی در روستاها به شمار می رود.

امام جمعه شاهرود بابیان اینکه اگر تولید و اشتغال در روستاها جدی گرفته شود بسیاری از مشکلات در مناطق کمتر توسعه یافته برطرف خواهد شد، ابراز داشت: بهترین خدمتی که در حال حاضر می توان به مردم انجام داشت توجه به امر مسکن و در گام بعدی اشتغال است و اگر توانستیم این دو را در کنار هم پرورش دهیم می توان گفت که توانستیم به تاکیدهای رهبر معظم انقلاب جامع عمل بپوشانیم.

امینی در ادامه تصریح کرد: در اوایل پیروزی انقلاب بنیاد مسکن و بسیج سازندگی با اقدام جهادی همه تمرکز خود را برای توسعه روستاها به کار گرفت که اکنون بعد از گذشت سی سال اثرات و برکات آن به وضوح در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته نمایان است لذا باید با همیاری و تعامل شوراها و دهیاری ها با اتخاذ تصمیم های درست در راستای رونق و شکوفایی جوامع بومی و روستایی گام برداشت.

وی افزود: امروز مهمترین نقش و رسالت مدیران توجه به روستاها محسوب می شود که باید توجه داشت هر چه در زمینه مناطق محروم و روستاها هزینه کنیم سرمایه گذاری است چرا که با توسعه روستاها شهرها نیز با رونق اقتصادی مواجه خواهند شد و از بروز آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری و فقر جلوگیری می شود.

در این جلسه از زحمات سید رضا حسینی تقدیر و مهدی پارسا به عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن شاهرود معرفی شد.