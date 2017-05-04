لزوم تمرکز بر برند شهری کرج/احساس تعلق به شهر ایجاد کنیم

فرج اله ایلیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پدیده مهاجرت که کلان‌شهر کرج با آن درگیر است، گفت: البرز دومین استان مهاجرپذیر کشور است هم‌جواری با پایتخت باعث شده که از سیل پیامدهای مهاجرت در امان نباشد.

ایلیات تأکید کرد: پدیده مهاجرت، چهره باغشهری کرج را به خوابگاه تبدیل کرده این در حالی است که کرج پیش از دهه چهل شمسی یک منطقه ییلاقی بود که به‌یک‌باره تغییر ماهیت داد.

به گفته مشاور شهردار کرج پدیده مهاجرت از روستا به شهر در چند دهه اخیر گسترش‌یافته به‌طوری‌که بسیاری از شهرهای کوچک تبدیل به کلان‌شهر شده‌اند.

این کارشناس ارشد مدیریت از پدیده حاشیه‌نشینی یادکرد که حاصل توزیع نابرابر فرصت‌ها است و گفت: متأسفانه رشد روزافزون سکونتگاه‌های غیررسمی تبدیل به منشاء بسیاری از نابسامانی‌ها شده و یکپارچگی فرهنگی را دستخوش تغییر کرده است.

ایلیات در بخش دیگری با اشاره به اهمیت هویت شهری، گفت: پدیده مهاجرت در کنار پیامدهای منفی‌اش دارای پیامدهای قابل‌تأملی است نباید از خاطر دور داشت مهاجران سرمایه‌های انسانی شهر محسوب می‌شود که به دنبال فرصت‌های بهتر هستند.

اهمیت هویت شهر در قالب نمادهای ظاهری

مشاور شهردار کرج با اشاره به اینکه وقتی شهروندان به شهر احساس تعلق‌خاطر نداشته باشند مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آمد، گفت: بسیاری از صاحب‌نظران بر این باور هستند که بافت جمعیتی کرج ثابت نیست همین امر موجب به وجود آمدن فرهنگ‌های متفاوت شده است.

ایلیات با تأکید بر اینکه باید تلاش‌ها معطوف به ایجاد احساس تعلق‌خاطر نسبت به شهر در شهروندان باشد، گفت: درصورتی‌که این مهم تحقق پیدا کند می‌توانیم شاهد رشد و توسعه همه‌جانبه شهر باشیم.

این کارشناس ارشد مدیریت با اشاره به اینکه همواره تعاریف مختلفی از هویت وجود داشته است، گفت: با بهره‌مندی از اِلمان‌های شهری هویت و شاخصه شهر معرفی می‌شود.

ایلیات به نشانه‌های هویتی شهر در قالب نمادهای ظاهری اشاره کرد و گفت: یکی از بسترهای مناسب به‌منظور بیان هویت یک شهر توجه به نمادها و اِلمان‌های شهری است.

گل لاله تبدیل به نماد کرج شده است

وی با نظر به اهمیت بهره‌مندی از هنر هنرمندان در بحث مدیریت شهری، توضیح داد: هنرمندان صاحب‌ذوق و آشنا به هنر یکی از عوامل مؤثر در بحث ساختار سازی هماهنگ و هدفمند در بحث اِلمان سازی شهری هستند.

مشاور ارشد شهردار کرج خاطرنشان شد: ساختار بیرونی یک شهر به‌واسطه مدیریت شهری منسجم از ثبات و تأثیرگذاری برخوردار می‌شود و این امر بدون استفاده از اِلمان‌های شهری ممکن نیست.

این کارشناس ارشد مدیریت مطرح کرد: امروزه کلان‌شهر کرج به‌واسطه برپایی نمایشگاه گل و گیاه در سطح کشور مطرح است و گل لاله نمادین‌ترین عنصر گیاهی موردتوجه است.

ایلیات تصریح کرد: هنرمندان اهل‌فن با در نظر گرفتن عناصر زیبایی سهم اساسی در بیان هویت شهری شهر کرج می‌توانند ایفاء کنند و امروز گل «لاله» یکی از هویت‌ها و نشانه‌های شهر کرج محسوب می‌شود.