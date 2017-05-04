۱۰۳۰ کیلومتر جنوب دریاچه ارومیه به پارک حیات وحش تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی کلانتری صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص تشریح آخرین وضعیت دریاچه ارومیه اظهارداشت: در حال حاضر ۱۰۳۰ کیلومتر جنوب دریاچه ارومیه امکان احیا وجود ندارد و محیط زیست قرار است آن را به پارک حیاط وحش تبدیل کند.

وی با بیان اینکه بر خلاف دیدگاه برخی از مخالفین اثبات شرایط پیش رو نشان داد که امکان احیای دریاچه ارومیه وجود دارد افزود: بر خلاف ادعای غیرکارشناسی برخی از افراد اقدامات و شرایط پیش رو نشان داد که دریاچه ارومیه ۱۰۰ درصد امکان و قابلیت احیا دارد و تاکنون اقدمات خوبی در راستای احیا انجام شده است.

دبیر ستاد احیای دریای دریاچه ارومیه با بیان اینکه عمده هدف ستاد احیا در سه سال اخیر مهار غبارهای نمکی دریاچه بوده است عنوان کرد: در این مدت با اقدامات انجامی ۷۰ درصد غبارها مهار شده است.

کلانتری از افتتاح سد سیلوه طی چند روز آینده خبر داد و اضافه کرد: اعتبارات تونل ها اختصاص یافته و دستگاههای تی بی ام مستقر شده و تاکنون حدود ۱۱ کیلومتر در ورودی و خروجی تونل حفر شده است.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه اعتبارات امسال این حوزه را ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از کل اعتبارات سال ۹۵ بیش از ۵۲ درصد اختصاص یافت که با توجه وضعیت بد اعتباری راضی بودیم.

کلانتری در خصوص انتقادات نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی از روند هزینه کرد اعتبارات ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهارداشت: نماینده ها برای حرف خود باید مدرک نشان دهند ستاد احیا نیز یک ریال بودجه مستقیم ندارد و بودجه های خرج شده نیز زیر نظر دیوان محاسبات (ارگان های نظارت کننده و دستگاه های دولتی) است.

دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر اینکه آن نماینده مجلس برای جمع کردن رای به انتقاد از ستاد احیای دریاچه ارومیه می پردازند و این انتقادات بخاطر اهداف شخصی است عنوان کرد: انتقادات وی به خاطر بسته شدن سدی است که باعث از بین رفتن منافعش شده، ما وقت اضافه نداریم تا پاسخگوی انتقادات غرض ورزانه باشیم.