  1. استانها
  2. زنجان
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۰۸

آئین تشییع پیکر شهید حمدالله دوستی در زنجان برگزار شد

آئین تشییع پیکر شهید حمدالله دوستی در زنجان برگزار شد

زنجان-آئین تشییع پیکر شهید حمدالله دوستی صبح امروز(پنج شنبه) در شهر زنجان برگزارشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با شهید تازه تفحص شده حمدالله دوستی ازسربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (پنج شنبه)پس از قرائت زیارت عاشورا درحسینیه تیپ ۲۱۶ زرهی آغاز  شد. همچنین مراسم تشییع و اقامه نماز  در آستان امامزاده حضرت سید ابراهیم(ع)  برگزار شد.

آئین تدفین پیکر این شهید والامقام بعد از انتقال به زادگاهش روستای ینگی کندی ازتوابع شهرستان ایجرود برگزار خواهد شد.

شهید حمدالله دوستی ازسربازان لشگر۵۸ ذوالفقار ارتش بوده که در سوم بهمن ماه سال ۶۳  سومار منطقه عملیاتی کربلای۶ به درجه رفیع شهادت نائل آمدوپس از۳۱سال مفقودیت پیکرمطهرش به زادگاهش بازگشت.

کد مطلب 3969742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها