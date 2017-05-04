آئین تشییع پیکر شهید حمدالله دوستی در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم وداع با شهید تازه تفحص شده حمدالله دوستی ازسربازان ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح امروز (پنج شنبه)پس از قرائت زیارت عاشورا درحسینیه تیپ ۲۱۶ زرهی آغاز شد. همچنین مراسم تشییع و اقامه نماز در آستان امامزاده حضرت سید ابراهیم(ع) برگزار شد.

آئین تدفین پیکر این شهید والامقام بعد از انتقال به زادگاهش روستای ینگی کندی ازتوابع شهرستان ایجرود برگزار خواهد شد.

شهید حمدالله دوستی ازسربازان لشگر۵۸ ذوالفقار ارتش بوده که در سوم بهمن ماه سال ۶۳ سومار منطقه عملیاتی کربلای۶ به درجه رفیع شهادت نائل آمدوپس از۳۱سال مفقودیت پیکرمطهرش به زادگاهش بازگشت.