  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۱:۱۴

گزارش پلیس راه؛

جاده های ۶ استان بارانی است/ترافیک در آزادراه کرج - تهران

جاده های ۶ استان بارانی است/ترافیک در آزادراه کرج - تهران

بارش باران در محورهای مواصلاتی ۶ استان ادامه دارد و ترافیک در آزاد راه تهران - کرج، نیمه سنگین است.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راه راهور ناجا، اعلام کرد: بارش باران در برخی از محورهای مواصلاتی کشور گزارش شده است.

بر این اساس در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی استان قزوین، محور لوشان - منجیل استان گیلان، آزادراه همدان - تهران در استان همدان، محورهای زنجان - قزوین و قیدار - همدان در استان زنجان، ارتفاعات کندوان در محور کرج - چالوس و برخی محورهای مواصلاتی تهران بارانی است.

همچنین در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوه پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

کد مطلب 3969745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها