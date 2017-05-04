جاده های ۶ استان بارانی است/ترافیک در آزادراه کرج - تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس راه راهور ناجا، اعلام کرد: بارش باران در برخی از محورهای مواصلاتی کشور گزارش شده است.

بر این اساس در حال حاضر تمام محورهای مواصلاتی استان قزوین، محور لوشان - منجیل استان گیلان، آزادراه همدان - تهران در استان همدان، محورهای زنجان - قزوین و قیدار - همدان در استان زنجان، ارتفاعات کندوان در محور کرج - چالوس و برخی محورهای مواصلاتی تهران بارانی است.

همچنین در باند جنوبی آزادراه تهران - کرج محدوه پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.