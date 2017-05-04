جبران عقب ماندگی کردستان مستلزم عزم ملی/ آبادانی ۱۰۰۰ روستا

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمدحسین رجبی امروز پنج شنبه در نشستی با خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت هفته سپاه برگزارشد، با اشاره به اینکه سپاه مولود انقلاب است، گفت: جایگاه، اهمیت پیدایش و رشد و تعالی سپاه بر همگان واضح و روشن است.

وی عنوان کرد: دشمنان کشورمان هم اذعان دارند که سپاهیان، پاسداران وحافظان انقلاب اسلامی هستند.

وی بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب سپاه در راستای اهداف انقلاب رشد و بلوغ سازمانی یافته و می یابد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با اشاره به اینکه سپاه در جنگ تحمیلی حضوری جدی داشت، افزود: سازماندهی نیروهای بسیج مردمی، اعزام و آموزش همواره در دستور کار ما قرار دارد.

سردار رجبی عنصر راهبردی و تعیین کننده در جنگ تحمیلی را نیروهای مردمی ذکر کرد و گفت: نقش سپاه در حوزه های مختلف در ارائه خدمات رسانی به مردم غیرقابل انکار است.

وی عنوان کرد: هر حادثه ای اعم از طبیعی و غیر طبیعی هم چون سیل، زلزله و غیره پیش می آید، سپاه برای خدمت به مردم حضور پیدا می کند در حالیکه این اقدامات جزو وظایف ذاتی ما نیست.

وی ادامه داد: کمک به نهضت های آزادی بخش و حضور در مرز و خارج از مرز از اقدامات سپاه در بعد کلان است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: ما از ظرفیت بسیار قابل قبول و با اهمیت و پایان ناپذیر و مطمئن مردم برخوردار هستیم.

سردار رجبی اضافه کرد: مردم استان ما خود را سهیم، دخیل و صاحب امنیت منطقه می دانند و در شرایط کنونی ناآرامی موجود در خاورمیانه ، وجود امنیت در ایران اسلامی نشان از اقتدار کشورمان است.

وی ادامه داد: مردم از تحرکات اشرار و ضد انقلاب گرفته تا هر مسئله ای که بر ضد امنیت استان باشد به ما اطلاع رسانی می کنند.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان مهمترین رسالت سپاه را برقراری، استقرار، تثبیت، حفاظت و توسعه امنیت خواند و بیان کرد: داخل استان، مرزها و حتی بیرون مرزهای استان را تا شعاع قابل قبولی کنترل می کنیم.

وی اظهارداشت: دشمنان همواره به دنبال ایجاد نا امنی و ضربه زدن به کشورمان هستند لذا ما باید همیشه در راستای مقابله با ترفندهای آنها هوشیار باشیم.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان عنوان کرد: در عرصه فرهنگی هم سپاه بسیاری از اقدامات را به طور مستقیم هم چون برگزاری یادواره های شهدای اقشار مختلف انجام می دهد.

سردار رجبی از جمله برنامه های کاری سپاه در طول سال را دیدار با خانواده شهدا ذکر کرد و گفت: دیدار با خانواده شهدا برای ما مایه افتخار بوده و این اقدام به ما انرژی و انگیزه مضاعف در راستای عمل به رسالتمان می بخشد.

وی اظهارداشت: از جمله برنامه های ما در هفته سپاه اعزام اکیپ پزشکی رایگان به مناطق محروم و افتتاح ۲۰ پروژه محرومیت زدایی شامل خانه عالم، خانه محرومین، لوله کشی آب روستایی و احداث پل است.

وی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت های سپاه محرومیت زدایی و سازندگی است، عنوان کرد: این ماموریت را در قالب تشکیل قرارگاه پیشرفت و آبادانی در سطح کشور و به تبع کردستان آغاز شده است.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان اضافه کرد: بی شک ما نمی توانیم عقب ماندگی استان را به تنهایی جبران کنیم چراکه این مهم در گرو عزم ملی و جهادی است.

سردار رجبی بیان کرد: در جاها و مناطقی که مسئولان حضور خود را از نظر اقتصادی به صرفه نمی بینند ما حضور پیدا می کنیم و به مردم خدمات لازم را ارائه می دهیم.

وی با اشاره به وجود هزار و ۷۵۰ روستای آباد در استان گفت: پیشرفت وآبادانی این مناطق مستلزم مشارکت سه ضلع ادارات، مردم و سپاه است.

وی اظهارداشت: هدف این طرح قرارگاه پیشرفت و آبادانی بیش از یک هزار روستای استان را در برمی گیرد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان با بیان اینکه مشکل توسعه در استان داریم، گفت: مسئولان باید برای توسعه استان فکر متوازن و درازمدت داشته باشند.

سردار رجبی به پیشنهاد تهیه سند چشم انداز بیست ساله توسعه استان به نمایندگان فعلی و سابق مردم استان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهارداشت: اگر نمایندگان به این پیشنهاد ما توجه داشتند و آن را عملیاتی می کردند دیگر در ایام انتخابات نیاز به تبلیغات نداشتند و عملکر آنها بهترین تبلیغ برای آنها بود.

وی خطاب به مسئولان استان هم بیان کرد: چرا به سفارشات مردمی در حوزه زیرساختی و عمرانی توجه نمی کنید و بیشتر مردم را به حضور در برنامه ها و مراسمی تحریک می کنید که اثر لحظه ای دارد و ماندگار نیست.

وی از مردم غیور استان خواست هم چون گذشته در تعیین سرنوشت خود سهیم باشند و حضوری گسترده در پای صندوق های رای داشته باشند.

وی اضافه کرد: مردم مشارکت خود را افزایش دهند تابه دولتی که انتخاب می شود اینگونه اعلام کنند که پای کار بودند و حالا نوبت آنها است که به وظیفه خود عمل کنند.