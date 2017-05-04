به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «فراز و فرود فکر فلسفی» با حضور دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، مؤلف اثر برگزار می شود.

این آیین روز سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۵ در سالن حکمت مرکز همایش های کتابخانه ملی، واقع در میدان ونک، بزرگراه شهید حقانی برگزارمی شود.

«فراز و فرود فکر فلسفی» در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ در چهارصد و چهل و شش صفحه، توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد. کتاب فراز و فرود فکر فلسفی سمت و سوی هستی شناسی (ontology) بیشتری نسبت به اثر قبلی دکتر دینانی دارد.

نگاهی به فهرست کتاب فراز و فرود فکر فلسفی ، نشان از جامعیت موضوعات دارد. برخی فصل های این کتاب عبارتند از: ذات و صفت، جوهر و عرض، وجود ماهیت یا بود نبود، باور و گمان یا یقین و شک، نقش کلیات در عالم آگاهی و ادراک، آن چیست؟ آیا هست؟ چرا هست؟ آن و نقطه، اکنون و اینجا، تفاوت میان کلی و فرد منتشر، ادراک حرکت، مستلزم حرکت در ادراک نیست، در جستجوی آنم که اکنون نیستم، فلسفه متاع بازاری نیست

بخشی از مقدمه کتاب فراز و فرود فکر فلسفی

شاید کمتر کسی پیدا بشود که در جنبش جهان و تحول آنچه در جهان به ظهور می رسد، تردید داشته باشد. صدرالمتألهین شیرازی نیز که از سردمداران قول به حرکت جوهری شناخته می شود، برای اثبات این مساله، برهان اقامه کرده و در این باب به تفصیل سخن گفته است. مهمترین مساله در فلسفه صدرالمتألهین – که زیربنای مسائل دیگر او نیز شناخته می شود- همین مساله جرکت در جوهر است. حرکت نیز به دو قسم قطعیه و توسطیه تقسیم شده و درباره هریک از این دو قسم، بحث و بررسی های فراوان به عمل آمده است.

حضور علاقه مندان در این آیین بلامانع است.