۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۲۶

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران خبر داد؛

مراحل پایانی ساخت ۵ ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری در استان تهران

پاکدشت- مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران از مراحل پایانی ساخت ۵ ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری در استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمدی در مراسم افتتاحیه ورزشگاه ۵ هزار نفری پاکدشت گفت: بعد از هشت سال تاخیر فاز اول این پروژه شامل زمین چمن مصنوعی، پیست دوومیدانی و دیگر تجهیزات تکمیل شد.

 مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: تا پایان سال‌جاری ۵ ورزشگاه دیگر با این ظرفیت افتتاح می شود.

وی افزود: ورزشگاه اسلامشهر، پیشوا، ملارد، شهریار و رباط کریم هم آماده بهره برداری هستند.

گل‌محمدی ادامه داد: در این ورزشگاه ها تمام استانداردهای بین المللی رعایت شده است و اینگونه افتتاح ها نیاز ورزشکاران استان به ورزشگاه ها را تا حدود زیادی تامین می کند.

