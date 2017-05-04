مراحل پایانی ساخت ۵ ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، گل محمدی در مراسم افتتاحیه ورزشگاه ۵ هزار نفری پاکدشت گفت: بعد از هشت سال تاخیر فاز اول این پروژه شامل زمین چمن مصنوعی، پیست دوومیدانی و دیگر تجهیزات تکمیل شد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: تا پایان سال‌جاری ۵ ورزشگاه دیگر با این ظرفیت افتتاح می شود.



وی افزود: ورزشگاه اسلامشهر، پیشوا، ملارد، شهریار و رباط کریم هم آماده بهره برداری هستند.



گل‌محمدی ادامه داد: در این ورزشگاه ها تمام استانداردهای بین المللی رعایت شده است و اینگونه افتتاح ها نیاز ورزشکاران استان به ورزشگاه ها را تا حدود زیادی تامین می کند.