۳۰۰۰ جلد سند روستایی در شاهرود صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست بنیاد مسکن شاهرود با حضور مدیرکل این اداره به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان با بیان اینکه بر اساس شعار سال و اقتصاد مقاومتی طی دو سال گذشته تلاش شد استراتژی عملکرد بنیاد مسکن نیز بر همین اساس حرکت کند، ابراز داشت: در حوزه سند مالکیت روستایی و ارزش گذاری املاک آن طی دو سال اخیر در مجموع بیش از سه هزار جلد سند صادر و به روستاییان تحویل داده شد.

وی افزود: طی دوسال اخیر با تلاش و همت و مشارکت مردم، دهیاری ها و شوراها بیش از ۲۳۲ هزار و ۳۶۰ متر مربع از معابر روستایی بهسازی شد که باید گفت طی یک سال به اندازه ۱۲ سال در این حوزه کار انجام شد و همچنین در حوزه پروژه های عمرانی طی دو سال گذشته از مجموع چهار میلیارد تومان اعتبار مصوب، یک میلیارد و ۸۸۶ میلیون تومان تخصیص و بهسازی معابر حدود ۲۰ روستا انجام شد.

سرپرست پیشین بنیاد مسکن شاهرود بابیان اینکه در مجموع طی دو سال گذشته شش میلیارد تومان اعتبار در حوزه روستایی مدیریت، توزیع و هزینه شد، ابراز داشت: در بازسازی منازل روستایی بیش از سه میلیارد و ۴۶۵ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت و بیش از پنج میلیارد ریال تسهیلات تعمیر مسکن و پنج میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال کمک بلاعوض برای تکمیل واحدهای مسکونی به اقشار روستایی پرداخت شده است.

حسینی در ادامه تصریح کرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده از انرژی پاک و کاهش هزینه ها بیش از ۲۵۰ مورد پرداخت تسهیلات بلاعوض برای استفاده از آبگرمکن های خورشیدی به ویژه در بخش بیارجمند و طرود انجام شد.

وی افزود: در حوزه فنی و مهندسی هم یک هزار و ۸۰۰ مورد پاسخ استعلام های کارشناسی مختلف در بیش از ۲۳۰ پرونده مطرح شده در کمیسیون تغییرات غیر اساسی طرح های هادی رسیدگی شد و باید گفت در حال حاضر همه روستاهای بالای ۲۰ خانوار شاهرود دارای طرح هادی بوده و در ۶۰ درصد این روستاها به اجرا درآمده است.

سرپرست پیشین بنیاد مسکن شاهرود با بیان اینکه ۲۷۶ واحد مسکن در شهرک فدک این شهرستان تحویل مالکان شد، ابراز داشت: اتمام پروژه های نیمه تمام یکی از برنامه های بنیاد مسکن محسوب می شود که بر همین اساس این واحدهای مسکونی از اداره مسکن و شهرسازی تحویل گرفته شد و هم اکنون در حال ساخت است.

حسینی ادامه داد: واحدهای ملکی در طرح مسکن مهر با تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی به زودی تحویل مردم داده خواهد شد که با اجرای آن سرعت طرح های ساختمانی شهرستان ارتقا خواهد یافت که این مجتمع در ۲۳ بلوک ۱۲ واحدی در ۱۸ هزار مترمربع زمین با ۲۷ هزار مترمربع زیربنا در حال ساخت است.

وی ضمن بیان اینکه با همکاری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، ۱۶۱ هکتار زمین هم در روستاها تملک و بیش از ۶۴۳ قطعه زمین به مساحت بیش از ۱۹۰ هزار متر مربع برای تامین مسکن جوانان واگذار شد، افزود: با همکاری فرمانداری شاهرود بنیاد مسکن ۷۶ مورد گزارش تخلف را شناسایی و در پی آن ۳۰ مورد منجر به صدور رای شد.

در این جلسه از زحمات سید رضا حسینی تقدیر و مهدی پارسا به عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن شاهرود معرفی شد.