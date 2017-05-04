۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷

رایزنی فدراسیون بسکتبال برای اعزام بانوان به غرب آسیا

در صورت موافقت فدراسیون جهانی بسکتبال، تیم زنان ایران در رقابت های غرب آسیا شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مشحون رئیس فدراسیون بسکتبال با بیان اینکه این مسابقات که در خردادماه به میزبانی اردن برگزار خواهد شد، گفت: : مصوبه فیبا برای حضور محجبه بانوان در میادین بین المللی از ابتدای اکتبر (مهرماه) اجرایی می شود اما با توجه به این که مسابقات غرب آسیا زودتر از این موعد برگزار می شود ما در حال رایزنی هستیم تا فدراسیون جهانی بسکتبال با حضور زودتر از موعد بانوان کشورمان در مسابقات غرب آسیا موافقت کند یا مسابقات غرب آسیا به تعویق بیافتد. بنابراین اولین حضور بانوان کشورمان در مسابقات بین المللی مسابقات غرب آسیا خواهد بود.

زینب حاجی حسینی

